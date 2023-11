Visite d’amitié et de travail : le Général Abdourahamane TIANI arrivé à Ouagadougou - abamako.com

Visite d`amitié et de travail : le Général Abdourahamane TIANI arrivé à Ouagadougou

Le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), Chef de l’Etat du Niger, le Général de Brigade Abdourahamane TIANI est arrivé ce jeudi 23 novembre 2023, en début de soirée, pour une visite d’amitié et de travail dans notre pays. Il a été accueilli à l’aéroport international de Ouagadougou par le Président de la Transition, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré avec tous les honneurs dus à son rang ; exécution des hymnes nationaux, honneurs militaires.



Après un bref échange au salon présidentiel, le capitaine Ibrahim TRAORÉ et son hôte de marque à la tête d’une forte délégation, ont pris la direction du Palais de Koulouba.



Cette première visite du Président du CNSP en terre burkinabè est une occasion pour les deux Chefs d’État d’échanger sur les problématiques communes aux deux pays notamment la lutte contre le terrorisme et les questions de développement socio-économiques.



Le Burkina Faso et le Niger unis par la géographie, partagent les mêmes défis liés aux actions des groupes terroristes. La séance de travail entre les deux personnalités permettra de réaffirmer leur volonté et leur engagement à mutualiser les efforts pour la satisfaction des besoins des peuples nigérien et burkinabè.







A.O