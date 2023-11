Mali, Choguel Kokalla Maïga : «Tous les maliens doivent se mobiliser autour du général Gamou» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali, Choguel Kokalla Maïga : «Tous les maliens doivent se mobiliser autour du général Gamou» Publié le vendredi 24 novembre 2023 | L’Essor

© aBamako.com par Androuicha

Atelier sur la stratégie de la communication gouvernementale.

Bamako, le 10 mars 2015 au CICB. Le ministre de l`Economie Numérique, de l`Information et de la Communication, M. Choguel Kokala MAIGA a ouvert un atelier de 3 jours sur la stratégie de la communication gouvernementale. Tweet

En marge de la journée d'information et de sensibilisation sur le Régime d'assistance médicale (Ramed), le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a fait le tour d'horizon de l'actualité du pays. Il a insisté qu'il faut que les Régions du Nord, tout en urgence celle de Kidal, soient prises en main totalement par le Mali.





À ce propos, le chef du gouvernement a salué la nomination du «patriote» général de division Alhadji Gamou comme gouverneur de la Région de Kidal dont le processus de libération par les Forces armées maliennes a abouti le 14 novembre dernier. Il faut que, a dit Dr Choguel Kokalla Maïga, tous les ministres se mettent à la disposition du général Gamou pour la réussite de sa mission. Il a aussi appelé tous les Maliens à se mobiliser autour du nouveau gouverneur de Kidal pour que la récupération de la ville soit une réussite. «Il n'y a plus d'arrangement pour les gens qui ont tué les Maliens. C'est terminé», a-t-il martelé, ajoutant que tous les Maliens naissent égaux.

Le chef du gouvernement a souligné que les militaires qui sont morts pour la patrie ou qui se battent, sont les amis éternels des Maliens. «Notre Armée a besoin d'être soutenue», a-t-il dit, avant d'affirmer que tout le monde sait comment les chefs d'État d'autres pays se sont mis dans des combines contre notre pays. Et d'avertir qu'll faut laisser les Maliens régler leur problème entre eux.



Le Premier ministre a affirmé que les Occidentaux ont importé le terrorisme en Afrique. <<À partir du Mali, on a compris. On est en train d'ouvrir les yeux aux gens», a-t-il dit, ajoutant que tous les «Africains sont fiers de notre pays».

Dr Choguel Kokalla a souligné que grâce aux autorités de la Transition, notre pays est revenu pour 100 ans après la colonisation. Il a invité nos compatriotes à connaître notre histoire et à abandonner les informations des médias étrangers comme la Radio Franceinternationale (RFI). Il a dénoncé des

hommes politiques qui ne connaissent pas l'histoire du Mali mais plutôt les informations de RFI ou de la BBC.

Mohamed DIAWARA