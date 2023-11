Arrêté la semaine dernière : L’ancien Gouverneur Fodé Malick Sissoko placé sous mandat de dépôt - abamako.com

Arrêté la semaine dernière : L'ancien Gouverneur Fodé Malick Sissoko placé sous mandat de dépôt Publié le vendredi 24 novembre 2023 | Le Soft

Selon nos informations, le colonel Fode Malick Sissoko, récemment limogé de son poste de Gouverneur de Kidal, a été placé sous mandat de dépôt, hier jeudi 23 novembre 2023, pour "haute trahison

Cette arrestation du désormais ex. Gouverneur de Kidal fait suite à une conversation téléphonique entre lui et un présumé chef rebelle qui a futé.



Dans l'audio, l'on peut entendre une voix similaire à celle du Chef de Exécutif régional échanger avec le chef rebelle que d'aucuns semblent identifier. Pour des sources sécuritaires, à s'agirait de la voix d'Algabass Ag Intalla, un leader de l'ex rébellion du nord.



Dans ledit fichier radio, on entend le Gouverneur prêter allégeance au chef rebelle, s'engageant à tout faire pour obstruer toute action de Bamako visant à faire ramener Kidal aux ordres de l'Etat central

Pour le moment, aucune déclaration officielle sur l'authenticité de vocal n'a été faite, mais selon des sources judiciaires, l'ancien Gouverneur a été entendu, inculpé et placé sous mandat de dépôt,