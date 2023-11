Secteur minier: Le Mali envisage de se doter d’une raffinerie d’une capacité de traitement de 200 tonnes d’or par an - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Secteur minier: Le Mali envisage de se doter d’une raffinerie d’une capacité de traitement de 200 tonnes d’or par an Publié le vendredi 24 novembre 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi Tweet



Deuxième producteur d’or en Afrique de l’Ouest, le Mali est sur le point de franchir un cap décisif vers l’autonomie dans le traitement de son or. En perspective, le pays envisage de se doter d’une raffinerie d’une capacité de traitement de 200 tonnes d’or par an. Le protocole d’accord a été signé avec la Russie pour la construction de la plus grande raffinerie d’or de la (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023



Seydou Konaté – NOUVEL HORIZON