Bureau du Vérificateur Général : Le rapport 2022 remis à Choguel, à Fatoma et à Diaw ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Bureau du Vérificateur Général : Le rapport 2022 remis à Choguel, à Fatoma et à Diaw ! Publié le samedi 25 novembre 2023 | Aujourd`hui

Tweet

Après le Président de la Transition, le Vérificateur général Samba A. Baby vient de remettre un exemplaire de son rapport 2022 au Premier ministre, Dr Choguel K. Maïga, au Président de la Cour Suprême, Fatoma Théra et au président du Conseil National de Transition, le Colonel Malick Diaw.



Le Vérificateur général, Samba Alhamdou Baby vient de respecter la tradition avec la remise officielle d’un exemplaire de son rapport annuel aux autorités de la Transition. C’est dans ce cadre qu’il a d’abord remis le rapport 2022 au Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta lors d’une cérémonie solennelle au Palais de Koulouba en présence de plusieurs personnalités.



Lors de cette cérémonie, le Colonel Assimi Goïta a réaffirmé tout son soutien au Bureau du Vérificateur Général dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière. “C’est avec un réel plaisir que je vous reçois dans le cadre de la remise officielle du rapport du Bureau du Vérificateur Général au titre des activités de l’année 2022. En cette occasion solennelle, je voudrais vous exprimer toute notre fierté pour le travail abattu qui vous a permis de mettre en exergue les dysfonctionnements et les faiblesses constatés dans la gestion publique des entités ayant fait l’objet de vos vérifications publiques en 2022”. Parole du Président de la Transition avant d’apprécier et d’encourager la synergie d’actions avec les autorités judiciaires et la Direction générale du Contentieux de l’Etat dans le cadre de la lutte contre la corruption.



Après le Président de la Transition, le Vérificateur général Samba A. Baby s’est rendu à la Primature, le 9 novembre 2023, pour remettre ce rapport 2022 au Premier ministre, Dr Choguel K. Maïga. Ensuite, ce fut le tour du Président de la Cour Suprême, Fatoma Théra de recevoir son rapport, le 13 novembre.



Le 14 novembre, le Vérificateur général était au Conseil National de Transition où il a remis officiellement un exemplaire du rapport au président, le Colonel Malick N’Diaw.



Notons que le Bureau du Vérificateur Général a réalisé 36 missions en 2022 dont 23 vérifications financières et de conformité, 3 vérifications de performance, 8 vérifications de suivi des recommandations et 2 évaluations de politiques publiques.



Selon le Vérificateur général, sur les 17 dossiers dénoncés au Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de la Commune III de Bamako, chargé du Pôle Economique et Financier, 8 ont fait l’objet d’ouverture d’enquête au niveau de la brigade économique et financière. Tandis que les 9 autres sont en cours de traitement.



Les 2 dossiers dénoncés au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Kayes chargé du Pôle Economique et Financier sont, selon le Vérificateur général, en cours de traitement également tout comme les 3 dossiers dénoncés au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mopti, chargé du Pôle Economique et Financier.





Le vérificateur avec Malick Diaw

S’agissant des transmissions et dénonciations en 2022, le Vérificateur général a transmis 21 dossiers au Président de la Section des comptes de la Cour Suprême et dénoncé 22 dossiers aux Procureurs des tribunaux de Bamako, Kayes et Mopti, chargés des pôles économiques et financiers.



Afin de suivre et de défendre les intérêts de l’Etat, des exemplaires des 22 dossiers ont été aussi transmis au Directeur général du Contentieux de l’Etat.





Le vérificateur avec le président de la Cour Suprême

Il faut rappeler que 5 dossiers ont été déférés au Parquet général de la Cour Suprême et 11 ont fait l’objet d’examen par les Chambres de la section des comptes dont deux par la chambre de contrôle et de jugement des comptes des organismes personnalisés, 8 par la chambre de contrôle et de jugement des comptes des collectivités territoriales, 1 par la chambre de contrôle et de jugement des opérations financières des institutions de la République et des administrations de l’Etat et enfin 5 sont en instruction par les Conseillers rapporteurs devant lesquels comparaissent les personnes poursuivies.



El Hadj A.B. HAIDARA