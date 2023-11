ligue des championnes : La joie de Fanta I. Koné et la tristesse de l’AS Mandé - abamako.com

ligue des championnes : La joie de Fanta I. Koné et la tristesse de l'AS Mandé Publié le samedi 25 novembre 2023 | Mali Tribune

Entrée avec autorité dans la Ligue africaine des championnes, l’AS Mandé a connu une triste fin de compétition soldée par une élimination inattendue. En revanche, l’arbitre Fanta I. Koné a pris part à la finale pour terminer la compétition avec une médaille d’or.







La 3e édition de la Ligue africaine des championnes, démarrée le 5 novembre en Côte d’Ivoire a connu son épilogue le dimanche 19 novembre sans l’AS Mandé pour la fin de la compétition. Le représentant malien a été éliminé dès la phase poules à la suite d’une triste défaite lors du dernier match.



En effet, après avoir arraché un nul (1-1) face à Huracanes FC (Guinée équatoriale) lors de la première journée, l’AS Mandé s’était majestueusement imposée devant Ampem Darkoa (Ghana) par 3-0 sur un triplé d’Oumou Koné avant de chuter lourdement contre l’AS Far du Maroc. Les championnes marocaines, détentrices du trophée, l’ayant emporté par 2-0. Une défaite inattendue ayant abouti à une triste fin qui a laissé un arrière-goût amer à l’entraineur des Mandekaw. Car avec 4 points, le club champion du Mali a fini à la 3e place derrière Ampem Darkoa et AS Far, 6 points chacun après 2 victoires et une défaite.



“Il faut reconnaître qu’aujourd’hui, j’ai très mal joué. On a mal joué et on a perdu. C’est un bon tournoi, nous demanderons aux autorités de rehausser le nombre des équipes pour qu’on joue les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Il y a cassure, il n’y avait pas de cohésion, j’ai mal joué aujourd’hui et j’ai mal”, a laissé entendre Moustapha Traoré auprès de Cafonline.com.



Si l’on peut s’apitoyer sur le sort de l’AS Mandé, on peut, en revanche, se glorifier de la prestation de Fanta Idrissa Koné. En effet, l’arbitre assistante a pris part à la finale à l’issue de laquelle elle a reçu une médaille d’or. Une première pour la juge de touche malienne qui a participé à ces trois premières éditions de la compétition.



A C.