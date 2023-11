Bien-être et épanouissement des enfants : Soixante journalistes s’engagent… - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bien-être et épanouissement des enfants : Soixante journalistes s’engagent… Publié le samedi 25 novembre 2023 | Mali Tribune

Tweet

La Maison de la presse a abrité pendant trois jours (15, 16, 17 novembre) un atelier de formation des journalistes sur la question des droits de l’enfant. Organisé par le ministère de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’administration avec l’appui de l’Unicef, il avait pour but de renforcer les capacités des journalistes sur le journalisme sensible aux genres et à la convention des droits de l’Homme afin d’informer les décideurs et l’opinion sur les enjeux de la protection des droits de l’enfant.







Partant de l’idée que le traitement et la publication de contenus éthiques sur les sujets relatifs aux enfants doivent promouvoir le respect des droits des enfants, les organisateurs ont décidé d’appuyer 60 journalistes venus de toutes les régions du pays et du district de Bamako afin d’améliorer leur compréhension des droits de l’enfant.



Les trois jours de formation ont permis aux journalistes de presse écrite, d’audiovisuel et en ligne, de maîtriser les traitements accordés aux sujets relatifs aux enfants dans les différents médias.



“Les enfants représentent plus de 50 % de la population malienne et méritent une attention particulière. Je salue l’engagement de l’Unicef pour le renforcement des capacités des hommes de médias pour la promotion des droits de l’enfant. En espérant que ce genre de formation se multiplient davantage”, a souligné Mamoutou Dabo, conseiller technique au ministère de la Communication.



Pendant trois jours, les journalistes ont décortiqué de convention relative aux droits de l’enfant, le journalisme sensible aux droits de l’enfant, le cadre légal de la désinformation au Mali, etc.



“Le rôle et la place des médias dans la promotion des droits de l’enfant nécessitent une attention particulière. C’est pourquoi l’Unicef a initié cette session de renforcement des capacités. Il ne s’agit pas d’une intervention ponctuelle, mais d’un investissement à long terme avec un suivi progressif et régulier que nous voulons mettre en œuvre avec vous, en faisant de vous des champions de la promotion des droits de chaque fille et garçon. Nous nous engageons à vos côtés pour le bien-être et l’épanouissement de tous les enfants du Mali”, a expliqué Andrea Berther, représente adjointe de l’Unicef au Mali



De cet fait il s’agit de créer les conditions de la promotion des droits de l’enfant, protéger le jeune public des images et contenus particulièrement violents, adopter des règles d’éthique journalistique particulières pour traiter les sujets liés à l’enfance.



Les participants se sont engagés à mettre en pratique les différents outils qui leur ont été donnés enfin de mieux s’activer sur les sujets relatifs au droit de l’enfant.



Aïchatou Konaré