Macky Sall, President du Sénégal : "Ce que la sagesse recommande" Publié le samedi 25 novembre 2023 | Mali Tribune

© Présidence par PMD

Macky Sall cède la Présidence de l`UA à Azali Assoumani

Connu pour son combat en faveur de la réforme du système des Nations unies, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, ne s’est jamais lassé de crier partout et à la moindre occasion la nécessité de réformer un système qui, selon lui, continue d’ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de trois quart de ses membres.







Macky Sall s’est toujours montré critique à l’égard du système actuel des Nations unies lors de sa présidence à la tête de l’Union africaine, 2022-2023. Et même n’étant plus à la tête de cette organisation, M. Sall ne manque jamais d’occasion de critiquer le système.



Selon lui, le système multilatérale héritage d’un passé est révolu est devenu obsolète. A ses dires, “comme l’a reconnu le secrétariat général des Nations unies, un système qui continue d’ignorer les réalités de son temps et les besoins de plus de trois quart de ses membres, accentue des inégalités, génère les conditions de sa contestation et provoque le risque de sa fragmentation”.



Pour éviter cette fracture, le président Sall, propose la réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale afin qu’elle soit plus juste, plus représentative de la diversité et conforte ainsi sa légitimité. Il reste convaincu que nous pouvons y arriver si nous mettons la volonté politique nécessaire.



Sall affirmera que le G20 l’a montré en admettant l’Union africaine comme membre de plein droit. A cet effet, il a remercié les membres du G20 leur soutien unanime à cette initiative que le Sénégal avait porté lors de sa présidence à la tête de l’Union africaine.

Ibrahima Ndiaye