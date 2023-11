Kidal : Qui a massacré ? - abamako.com

Kidal : Qui a massacré ? Publié le samedi 25 novembre 2023 | Mali Tribune

Reprise de Kidal par les FAMa

Reprise par l’armée malienne, des massacres auraient été commis dans la région de Kidal avant l’arrivée des soldats maliens. A la suite de la découverte d’un charnier, le Procureur de la République a ouvert une enquête afin de tirer au clair cette affaire susceptible de constituer de crime de guerre et de crime contre l’humanité.



Qui a fait des tueries massives à Kidal avant le retour des FaMa ? Dans les jours à venir, la justice malienne tentera de donner une réponse claire à cette interrogation.



En effet, après une décennie d’absence, l’armée malienne a repris position à Kidal. Ce retour tonitruant a été effectué le mardi 14 novembre. Deux jours après être redevenus “maîtres“ des lieux, les Forces armées maliennes (FaMa) ont fait une découverte macabre selon la direction de l’Information et des relations publiques de l’armée (Dirpa).



Dans un communiqué, celle-ci a fait savoir que “les FaMa, lors de leurs opérations de sécurisation, ont découvert un charnier et que les enquêtes seront ouvertes pour traduire devant la justice les auteurs“ de ce crime.



A la suite de cette information, le Procureur du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisé s’est mêlé dans la danse en produisant également un autre communiqué rassurant de l’ouverture d’une enquête. Cela, dit-il, au regard de la gravité des faits révélés et susceptibles de constituer des infractions présumées d’actes de terrorismes et de violations des droits humains notamment de crime de guerre et de crime contre l’humanité.



Par ailleurs, le Procureur de la République dit Amadou Bocar Touré en a appelé à la collaboration de la population afin d’apporter des informations utiles à ses services en lien avec les autres services compétents de l’Etat. A en croire le Procureur, “l’opinion sera informée en temps opportun des diligences accomplies“.



