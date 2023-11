Grand scandale dans l’Affaire Securiport: Deux poids, deux mesures - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Grand scandale dans l’Affaire Securiport: Deux poids, deux mesures Publié le samedi 25 novembre 2023 | Le Sphinx

© aBamako.com par Androuicha

Réunion annuelle 2017 des Transports

Bamako, le 18 décembre 2017. L`hôtel Maeva Palace a servi de cadre à l`édition 2017 de la réunion des Transports dont les travaux ont été ouverts par le Ministre en charge du domaine Me Baber GANO. Tweet



Un vrai scandale, Tandis que d'autres sont en prison, le principal auteur de ces faits gravissimes se fait aider pour quitter le pays. Avant lui, le même Timbo avait inculpé et placé sous mandat de dépôt le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile au moment des faits et l'ancien ministre des Sports puis de la Communication Arouna Modibo Touré dit Papou qui n'était pas encore entré dans le gouvernement au moment de la signature de la concession mais qu'on soupçonne d'être à tort ou à raison directeur d'une société prestataire chez Securiport mais qui appartiendrait à Vital Diop, ancien directeur général du PMU et ami du sulfureux Karim Kéïta.



Les anciens ministres de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Seynabou Diop et Me Baber Gano ont eu plus de chance, bien que inculpés des mêmes chefs d'accusation, le juge d'instruction n'a pas trouvé l'opportunité de les placer sous mandat de dépôt. Il les a, tout simplement, si l'on ose dire, placés sous contrôle judiciaire. Deux poids et des.... démesures!