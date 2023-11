Aéroport Bamako-Senou :Un haut cadre des Douanes maliennes empêché de prendre son vol - abamako.com

News Société Article Société Aéroport Bamako-Senou :Un haut cadre des Douanes maliennes empêché de prendre son vol Publié le samedi 25 novembre 2023 | Hogon

© aBamako.com par A S

Un très haut cadre des douanes du Mali, dont nous taisons le nom, a été empêché de prendre un vol à destination d'un pays limitrophe du Mali. C'était la semaine dernière, à l'Aéroport international Président Modibo Keita de Bamako-Sénou



Désormais, les frontières terrestres aériennes, fluviales semblent être fermées à une certaine catégorie de Maliens soupçonnés ou suspectés de malversation. Des personnes ne se doutant de rien peuvent ainsi être empêchées de quitter le territoire dès qu'elles arrivent à la frontière Des cas connus ou non sont de plus en plus nombreux. II s'agirait généralement de personnalités dont les noms sont évoqués dans les rapports des différentes structures de contrôle.La semaine dernière précisément vendredi dernier, un très haut cadre des Douanes du Mali s'est vu débarqué de l'avion. ..



Hogon