Trafic ferroviaire : deux blessés dans un accident de train entre Kayes et Bamako Publié le samedi 25 novembre 2023

Le train n°15 du 24 novembre 2023, en provenance de Kayes pour Bamako, a déraillé à 9 km de la gare ferroviaire de Mahina. L’information a été donnée par le Ministre des Transports et des Infrastructures.

L’accident n’a pas enregistré de mort ni de blessé parmi les 410 voyageurs. Cependant, deux (02) agents de la SOPAFER-Mali SA ont été légèrement blessés et des dégâts importants sur le matériel roulant, ainsi que sur la voie ferrée ont été causés.

En plus de l’enquête technique, une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer les causes de l’accident.



Le Ministre assure que son département, à travers la SOPAFER-Mali SA, met tout en œuvre pour que la circulation des trains reprenne dans les plus brefs délais, conformément à la volonté des plus hautes autorités. Il a formulé, par ailleurs, des remerciements

à tous ceux qui ont apportés leur soutien à l’équipage de la SOPAFER-Mali SA et aux passagers.



M.S