Affaire Securiport: La ridicule lettre de Boubou Cissé Publié le samedi 25 novembre 2023 | Le Sphinx

Au Sphinx, nous nous sommes gondolés de rire en lisant la lettre que BouBou Cissé a rendue publique quelques jours après l'arrestation du général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection civile au moment des faits sur lequel il veut se défausser.



Boubou Cissé, ministre de L'Economie et des Finances à l'époque a utilisé le même topo dans l'affaire Samba Bathily, l'ex-président de la Chambre de commerce, aujourd'hui et prison. C'est également le même topo qu'il a utilisé quand les Forces Spéciales ont abattu une demi-douzaine de personnes devant la mosquée de Badalabougou de l'imam Mahmoud Dicko.



C'est sa tactique, à chaque fois que les choses tournent au vinaigre. Dès qu'il se rend compte qu'il y a des couacs dans la mise en œuvre des affaires, pour se dédouaner, il fait une lettre pour se couvrir. Il veut enfoncer le général Salif Traoré et contredire le procureur général qui a dit dans l'interview qu'il a accordée à l'Ortm qu'une page a été hachurée dans le contrat. Ce qui n'est pas exact. Ce n'est pas une page qui a été hachurée, c'est une clause qui a purement et simplement disparue comme par enchantement. Celle qui porte sur la redevance des 25% qui reviennent à l'Etat malien



Dans sa lettre Boubou Cissé dit que le général Salif Traoré Ta saisi par un BE (Bordereau d'envoi, Ndir) pour signer le contrat et qu'il a saini, à son tour, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile d'alors par BE pour lui renvoyer le contrat. Sauf que lui aussi n'a pas vérifié en signant qu'il n'y avait pas la redevance. Dans ce cas, pourquoi a-t-il signé le contrat et les autres actes alors ? En signant sans redevance, il commet une première faute



Deuxième faute, il a signé le décret. Troisième faute, il a signé l'arrêté. Ce qui est très grave, sa lettre date de 2018. Pourquoi lui qui était le pourvoyeur en ressources de L'Etat, de 2016 à la date bénie du 18 août 2020, n'a-t-il pas arrêté le contrat et demandé de rétablir l'Etat malien dans ses droits ? Pourquoi n'a-t-il pas demandé à ses services de recouvrer le manque à gagner pour l'Etat?



En procédant comme il l'a toujours fait, l'ancien Premier ministre veut prendre les Maliens pour des demeurés. Comme le dirait feu le colonel Assimi Souleymane Dembélé, l'homonyme de l'actuel président de La Transition: il veut prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages Malheureusement, il n'est pas seul. Il est comme tous ceux qui l'ont aidé à quitter le pays. Ce sont les mêmes qui ont fait fuir Karim Keita, Tieman Hubert Coulibaly et autres. Suivez mon regard



Ce qui est sûr, cette affaire Securiport n'a pas encore livré tous ses secrets. Il se dit mezzo voce qu'une importante somme a été découverte chez un ministre inculpé. Le Sphinx sous en dira plus dans ses prochaines éditions



Au fait, à quand un mandat international contre Antoine Enrique Segura? A quand la fin de l'impunité au Mali? Pendant que certains s'échinent à arrêter les voleurs de la République, d'autres au sommet de l'Etat les font fuir du pays. Il est grand temps de siffler la fin de la récréation de mettre fin à toutes ces incartades! Les Maliens ne sont pas dupes!



Adama Dramé