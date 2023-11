Mali : La Mine d’or de Fékola a généré plus de 546 milliards FCFA de revenus (+26%) à fin septembre - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali : La Mine d’or de Fékola a généré plus de 546 milliards FCFA de revenus (+26%) à fin septembre Publié le dimanche 26 novembre 2023 | Nouveau Reveil

Tweet

L'exploitation de la mine d'or de Fékola dans le sud-ouest du Mali, a généré 888,2 millions de dollars (plus de 546 milliards FCFA) de revenus entre janvier et septembre 2023, en hausse de 27% en glissement annuel.

C'est ce qui ressort des résultats trimestriels communiqués par B2Gold, la compagnie canadienne qui détient 80% d'intérêt dans cette mine (contre 20% pour l'Etat malien).



Cette performance a été soutenue par une hausse du prix moyen de l'or (+7% à 1 930 dollars/l'once) et du volume d'or vendu par la compagnie à la période sous revue (+27,18% à 460 139 onces). Quoiqu'ayant légèrement régressé au 3ème trimestre en raison de précipitations intenses, la production de Fékola est restée en hausse sur les 9 premiers mois de 2023, s'établissant à 447 233 onces (+26%). L'entreprise s'attend à ce que la production du 4ème trimestre soit considérablement élevée et permettra d'atteindre son objectif de production annuel compris entre 580 000 et 610 000 onces.

B2Gold espère exploiter un autre gisement aurifère dans le pays, notamment celui de Batanko-Nord. Ce

qui devrait considérablement accroître sa production. "La réception d'une licence d'exploitation pour

la zone du permis BantakoNord reste en suspens en attendant la finalisation d'un décret d'application du

nouveau Code Minier 2023 par l'État du Mali", a déclaré la société.



Rappelons que le Mali est le 2ème plus gros producteur d'or sur le continent derrière le Ghana et devant

le Burkina Faso et l'Afrique du Sud. En 2022, le pays a produit près de 102e tonnes, selon le World

Gold Council.