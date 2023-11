Mali : libération d’un religieux catholique allemand enlevé en 2022 - abamako.com

Mali : libération d'un religieux catholique allemand enlevé en 2022 Publié le dimanche 26 novembre 2023 | AFP

Un prêtre catholique de nationalité allemande, le père Hans-Joachim Lohre, disparu en novembre 2022 au Mali et considéré comme enlevé, a été libéré, ont indiqué dimanche deux responsables de l'archevêché et du gouvernement. «Le prêtre Hans-Joachim Lohre, enlevé le 20 novembre 2022, a été libéré ce dimanche. Il est dans l'avion pour son pays», a dit à l'AFP un responsable de l'archevêché s'exprimant sous le couvert de l'anonymat selon un usage courant dans les affaires d'otages. Un responsable du gouvernement a confirmé l'information, également sous couvert d'anonymat.



Aucune précision n'a été fournie sur l'état de santé du prêtre, ni les conditions de sa détention et de sa libération.



Le père Hans-Joachim Lohre avait disparu alors qu'il était censé célébrer la messe dans un quartier de Bamako. Il était considéré depuis comme ayant été victime d'un kidnapping, courant au Mali mais exceptionnel dans la capitale. L'AFP n'a toutefois connaissance d'aucune revendication dont son enlèvement aurait fait l'objet.



