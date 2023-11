Santé : L’hôpital Mère Enfant « Le Luxembourg » renforce ses capacités - abamako.com

Santé : L'hôpital Mère Enfant « Le Luxembourg » renforce ses capacités Publié le lundi 27 novembre 2023 | L'aube

Le Centre Hospitalier Mère-Enfant « Le Luxembourg » dispose désormais d’un scanner ultra moderne de 64 barrettes et d’un IRM de dernière génération. La cérémonie d’inauguration de ces nouveaux équipements a eu lieu, le jeudi 23 novembre 2023 au Centre hospitalier, sous la présidence de Mme Touré Lobbo Traoré, présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance. On y notait la présence du secrétaire général du ministère de la santé et de la solidarité, Dr Abdoulaye Guindo… C’est un directeur de cette structure hospitalière, Pr Djibril Sangaré, très heureux qui a reçu ces équipements.



Compte tenu des activités de troisième référence du Centre Hospitalier Mère- Enfant « Le Luxembourg » a besoin des équipements de nouvelles technologies de pointe pour mieux organiser et améliorer ses services. Pour ce faire, l’hôpital en partenariat avec la société Unirad de la Turquie ainsi que l’établissement Cissé à travers Batalibé Cissé, ont réussi à mettre à la disposition du centre un scanner, 64 barrettes et un IRM de dernière génération.



L’acquisition de ces nouveaux appareils va permettre d’améliorer le plateau technique de l’hôpital, ainsi que sa capacité de prestations et la prise en charge des patients. Aussi, il renforcera les capacités de diagnostic et réduction notoire, des références et des évacuations sanitaires.



Selon la présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance, Touré Lobbo Traore, l’acquisition de ces équipements ultra moderne est un soulagement pour de nombreux patients. : « Nous tenons à exprimer, notre profonde gratitude envers toutes les personnes impliquées dans la réalisation de ce projet, aux administrateurs, aux équipes médicales, nos partenaires, en particulier la société Unirad de la Turquie et l’établissement Cissé à travers Batalibé Cissé. Leur dévouement et leur soutien ont été précieux pour faire de cette vision une réalité. Ce progrès est un pas de plus vers notre objectif ultime, c’est-à-dire assurer à chaque Mère et Enfant l’accès à des soins médicaux de qualité. Nous réaffirmons notre engagement à moderniser continuellement nos prestations pour répondre aux besoins de santé de la communauté avec compassion et compétence ».



Mme Touré Lobbo Traoré s’est dite convaincue que les médecins exploiteront pleinement ces équipements afin d’améliorer leurs prestations à l’adresse des patients. “Notre objectif est de faire de cet hôpital un havre de guérison, de compassion et d’excellence médicale”, a-t-elle déclaré. La présidente de la Fondation Amadou Toumani Touré pour l’Enfance a mis à profit cette occasion pour inviter les équipes techniques à prendre soin des équipements. Elle a exprimé sa reconnaissance au ministère de la Santé et du Développement social pour son précieux accompagnement et son partenariat fécond.



En outre, Touré Lobbo Traoré a assuré que hôpital Mère-enfant, « Le Luxembourg » (dont l’apport est important dans les soins de santé pour tous notamment de la mère et de l’enfant) continuera à offrir la possibilité aux patients, notamment ceux des couches les plus défavorisées, de bénéficier de compétences dans les différentes disciplines médicales.



Pour sa part, le directeur général de l’hôpital, Pr Djibril Sangaré, a vivement salué l’acquisition des nouveaux équipements. Car selon lui, ces appareils permettent d’étoffer fortement le plateau technique et de hisser sa structure parmi les centres de santé de référence du pays et même de la sous-région. Pr Sangaré déclare : « Les équipements sont des avancées technologiques indéniables et sont le symbole de l’engagement indéfectible de la Fondation ATT pour l’Enfance, à travers l’hôpital le Luxembourg, pour la santé et le bien-être des populations, singulièrement des Mères et des Enfants. Je tiens à remercier la Fondation ATT pour l’Enfance pour son soutien inestimable et notre conseil d’administration, à travers son président pour la guidance et l’accompagnement qui nous permettent de franchir aujourd’hui une étape cruciale dans notre mission de soignant. Le scanner de 64 barrettes et l’IRM haut champ sont d’une importance capitale pour les médecins et leurs patients. Le plateau technique et l’équipement de notre hôpital à la disposition de ressources humaines médicales, paramédicales qui font de la formation continue une profession de foi et le personnel de soutien, permettront dans un proche avenir d’ajouter de nouvelles avancées, en plus de la chirurgie cardiaque pédiatrique, du cathétérisme et de la dialyse rénale, d’autres offres de soins qui ne se font pas aujourd’hui au Mali ». Avant de promettre que le personnel de l’hôpital prendra soin des joyaux. “Avec ces nouvelles installations, nous réaffirmons notre engagement à offrir des soins de santé de très haute qualité et à rester à la pointe du progrès médical”.



Mémé Sanogo