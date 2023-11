Lutte contre la corruption : des immeubles et résidences d’anciens ministres en vente - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre la corruption : des immeubles et résidences d’anciens ministres en vente Publié le lundi 27 novembre 2023 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par Momo

Statue de l’obélisque des Idéogrammes à Bamako

Tweet

A Bamako, dans le quartier huppé de l’ACI 2000, à quelques mètres du monument connu sous le nom de ‘’Bougiba’’, des immeubles, des résidences de haut standing se suivent comme si on se moquait de la pauvreté des Maliens. Selon les murmures les plus persistants de Bamako, des bâtisses ont été louées par l’Etat pour y loger certaines de ses structures. Elles seraient des propriétaires d’anciens ministres des régimes dits démocratiques. Or selon une source, les baux de l’Etat s’élèveraient à 1 milliard 879 millions 589 mille 749 F CFA pour 32 bâtiments loués. Quel gâchis ? Si on sait que la terre appartient à l’Etat.