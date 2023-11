Enfin, un Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles au Mali a vu le jour - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Enfin, un Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles au Mali a vu le jour Publié le lundi 27 novembre 2023 | L’Inter de Bamako

Tweet



Longtemps réclamé par les chercheurs en médecine et en pharmacopée traditionnelles, l’Institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelles a vu le jour ce mercredi 22 novembre 2023. Il a été créé par décret pris en Conseil de ministres sur proposition du ministre de la Santé et du Développement social.

L’ouverture de cet institut était très attendue en raison des potentialités énormes que regorge notre pays en matière de plantes médicinales. Il comble un vide dans la mesure où beaucoup de pays membres de l’espace de la CEDEAO disposent d’un Institut de recherche en médecine et en pharmacopée traditionnelles.

Cet institut est l’une des demandes fortes de la nouvelle directrice, Pr Rokia Sanogo. Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années.