Colonel Assimi Goïta: le retour dans l'espace CEDEAO de l'ordre kaki

© aBamako.com par DR

Rencontre Lamine Zeine/Assimi Goïta : le renforcement des liens de coopération et engagement conjoint contre le terrorisme au menu

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui regroupe huit -08) pays de la zone CFA: Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.

Comme un sauveur du peu qui restait encore de la République du Mali, le colonel Assimi Goïta, par un coup d’État (18 août 2020), et un groupe d’officiers ont mis fin au régime démocratique ‘‘corrompu’’ des démocrates ‘‘sincères et convaincus’’ décidés à détruire ce qui appartenait au Mali. Dès lors, il est fréquent d’entendre des auditeurs intervenant sur les radios libres que notre peuple était à la recherche d’un président intègre et qu’il a trouvé en la personne du colonel Assimi Goïta. Cette assertion de certains auditeurs signe l’acte de décès de la démocratie au Mali.

L’argument favorable à cette signature de l’acte de décès de la démocratie serait 30 ans de vol de deniers publics, 30 ans d’accaparement des terres, 30 ans de décisions de justice mal rendues. Une justice à deux vitesses, une pour les riches, une pour les pauvres.