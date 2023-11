Renforcement de coopération bilatérale : le Général Abdourahamane Tiani au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Renforcement de coopération bilatérale : le Général Abdourahamane Tiani au Mali Publié le lundi 27 novembre 2023 | Le Pays

Tweet

Bamako, ville des trois caïmans a accueilli, jeudi 23 novembre dernier, le président de la transition nigérienne, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La rencontre entre les deux chefs d’Etat nigérien et malien a permis d’échanger sur plusieurs aspects, notamment la sécurité, le développement économique, la coopération bilatérale en matière d’hydrocarbure…



Les échanges entre les délégations nigérienne et malienne se sont déroulés dans une ambiance empreinte de fraternité. Ils ont permis un examen approfondi des défis communs, voire de passer en revue des sujets majeurs de l’actualité, ressort-on dans le communiqué conjoint publié par les deux pays. Lors de leurs échanges, les deux délégations ont réaffirmé leur volonté commune de « redynamiser, renforcer et de diversifier la coopération bilatérale entre les deux pays ». Cela, indique-t-on, pour hisser à la hauteur des relations stratégiques entre le Mali et le Niger, voire des atteintes légitimes de leurs Peuples respectifs à la paix, à la sécurité et au développement. A cette même occasion, les deux délégations ont salué leur coopération bilatérale en matière d’hydrocarbure. Elles se sont engagées à la poursuite et au renforcement de la coopération existante. Du communiqué publié le 23 novembre dernier, il ressort que le colonel Assimi Goïta et son homologue ont convenu de renforcer la coopération au plan économique, politique, scientifique, culturel, voire d’accroître les échanges mutuels dans tous les domaines. Cela, en tenant à Bamako, en décembre 2023, la 8ème session de la Grande commission mixte de coopération Mali-Niger. Aussi, poursuit-on, les deux délégations ont renouvelé leur appréciation de la création de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) dont l’opérationnalisation a fait l’objet d’échanges à Bamako, capitale du Mali, les 23 et 25 novembre dernier à travers une réunion ministérielle de l’AES sur le développement économique dans l’espace du Liptako-Gourma. Se penchant sur le volet sécuritaire, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à conjuguer les efforts pour, dit-on, accroître la lutte contre les groupes terroristes au Burkina, au Mali et sur le territoire nigérien. Le colonel Goïta et son homologue ont également convenu de mener des actions conjointes pour enrayer le terrorisme. Pour sa part, la délégation du Niger n’a cessé de féliciter les Forces armées maliennes pour la reprise héroïque de la région de Kidal. Et d’encourager les plus hautes autorités du Mali à reconquérir l’ensemble du territoire malien. D’où la manifestation de la volonté des deux pays à mutualiser désormais leurs efforts pour le ratissage des zones de repli des terroristes chassés de Kidal. L’occasion a été mise à profit pour saluer la résilience et l’engagement dont les Peuples malien et nigérien ont fait preuve face aux sanctions économiques et financières imposées par l’UEMOA et la CEDEAO. « Le colonel Assimi Goïta a particulièrement réitéré son soutien fraternel et de solidarité au Peuple et aux autorités du Niger, comme souligné à travers le communiqué conjoint en date du 31 juillet 2023, du Mali et Burkina en réaction aux conclusions des sommets extraordinaires de la CEDEAO et de l’UEMOA, tenus à Abuja le 30 juillet 2023 et qui imposaient des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines aux populations et aux autorités nigériennes », indique-t-on. Et le Général de Brigade Abdourahamane Tiani d’inviter le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne à une visite officielle au Niger.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS