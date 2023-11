Déraillement du train voyageur entre Mahina et Talaré : plus de peur que de mal - abamako.com

Déraillement du train voyageur entre Mahina et Talaré : plus de peur que de mal Publié le lundi 27 novembre 2023 | Le Pays

Un accident provoqué par le train voyageur a eu lieu, la semaine dernière, entre Mahina et Talaré, dans la circonscription de Kayes. Le bilan fait état de blessure de deux conducteurs.



Tout est parti d’une vidéo de 57 minutes diffusée sur la toile. Une vidéo dans laquelle on voit clairement le train voyageur carrément renversé. Malgré toutes les recherches, aucune information ne nous est parvenue par rapport aux raisons de cette collision inopinée du train. D’une source sûre, il ressort que le déraillement du train a eu lieu entre Mahina et Talaré, deux localités situées dans la circonscription de Kayes. « Le train voyageur, en provenance de la région de Kayes, a fait un déraillement entre Mahina et Talaré ». « Le bilan de cet incident ferroviaire fait état de deux (2) conducteurs blessés », informe-t-on. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais de dégâts matériels importants ont été néanmoins enregistrés à la suite de cet incident, ajoute-t-on. Dans un communiqué publié, le département de tutelle tient à souligner qu’il s’agit du train N°15 ayant fait cet accident en date du 24 novembre dernier. Le déraillement a eu lieu à 9 km de la gare ferroviaire de Mahina. « L’accident n’a pas enregistré de mort ni de blessé parmi les 410 voyageurs. Cependant, signale-t-on, deux agents de la SOPAFER-Mali-sa ont été légèrement blessés », confirme le ministre des Transports. Au-delà des dégâts importants sur le matériel roulant, l’accident a également causé des dégâts sur la voie. Une enquête judiciaire sera ouverte, conclut le responsable, pour déterminer les causes de l’accident.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS