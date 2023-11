Le comité syndical de l’INSP sur l’affaire de Prime Covid19 : « la tête du professeur Samba Sow ne suffit pas » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le comité syndical de l’INSP sur l’affaire de Prime Covid19 : « la tête du professeur Samba Sow ne suffit pas » Publié le lundi 27 novembre 2023 | Le Pays

Tweet



Le personnel de l’Institut national de Santé publique (INSP) a tenu un sit-in devant son siège, le jeudi 23 novembre 2023. Objectif : exiger le paiement intégral de la prime covid19 instituée par le décret présidentiel N°0452 du 10 août 2022 et son rectificatif n°0136 du 24 février 2023 ainsi que les 104 jours d’heures supplémentaires disparus entre les quatre murs de l’INSP. Selon le comité syndical, la tête du Directeur général, le Professeur Ousmane Sow ne suffit pas, il faut un nettoyage complet de l’Institut.



Après la rencontre avec la direction générale, le lundi 20 novembre dernier, le personnel de l’Institut national de Santé publique (INSP) a décidé manifester sa frustration sur la place publique. A la demande de son comité syndical, le personnel était en Sit-in devant le siège de l’INSP, le jeudi 23 novembre 2023. En effet, le comité syndical exige le paiement intégral de la prime covid19, conformément au décret présidentiel N°0452 du 10 août 2022 et son rectificatif n°0136 du 24 février 2023. Ajouter à cela, les 104 jours d’heures supplémentaires du personnel pour qu’il puisse accepter de revenir sur la table de négociation ou la grève annoncée pour les 4, 5 et 6 décembre dans le préavis, sera automatiquement suivie d’une autre, cette fois ci, en illimitée.



A noter que le Directeur général de l’INSP, le Pr SAMBA OUSMANE SOW a été relevé juste la veille de ce mouvement d’humeur, mais le comité syndical estime que la tête du Pr Samba Sow ne suffit pas. Il faut un nettoyage complet de l’Institut, parce qu’il y’a, selon lui, beaucoup d’autres de la direction qui travaillent comme le professeur Samba Sow.



« On a besoin de nettoyer au niveau de l’institut… La tête de professeur Samba Sow ne suffit pas, parce qu’il y’a d’autres qui travaillent de la même sorte que le Pr Samba. Nous voulons nos arriérés de 7 mois et les 104 jours pour commencer toute négociation avec la Direction », a annoncé avec beaucoup de fermeté, Souleymane Alkamiss CISSE dans la déclaration. En outre, le syndicat a tenu à préciser que ni le ministère de tutelle, ni le gouvernement ne sont concernés par cette affaire, ainsi pour souligner qu’elle n’impactera en rien la situation sociopolitique du pays. A croire les syndicalistes, Cet argent destiné au personnel a été détourné uniquement entre les quatre murs de l’INSP et selon le comité l’institut est en mesure de le lui rembourser.



On note dans cette déclaration que sur 365 jours de l’année, c’est seulement 261 qui ont été payés au personnel de l’INSP. Pis, que tout le personnel n’a pas également bénéficié cette de cet argent. Une violation grave de la personnalité du président de la transition, voire de la constitution du 21 juillet 2023, selon le comité syndical, notamment dans son article 1, 2, 4 et 18.



Il faut noter que c’est plusieurs millions de franc CFA qui ont été ainsi détournés par la Direction générale de l’INSP, selon le comité syndical, sachant que le montant fixé est de 5000f par 285 personnels au total soit 257 de l’INSP et 28 de l’aéroport.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS