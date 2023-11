Une trêve avec les promoteurs d’écoles privées : l’AEPAM appelle ses militants « à la reprise du travail pédagogique » à partir de ce lundi - abamako.com

Une trêve avec les promoteurs d'écoles privées : l'AEPAM appelle ses militants « à la reprise du travail pédagogique » à partir de ce lundi
Publié le lundi 27 novembre 2023

Les syndicalistes de l’association des écoles privées agréées du Mali ont annoncé, samedi 25 novembre dernier, une trêve d’un mois suite à trois semaines successives d’arrêt de travail sur toute l’étendue du territoire national. Cette trêve intervient à la suite des négociations menées entre la partie syndicale et gouvernementale.



Les syndicalistes semblent être finalement convaincus de la bonne foi du gouvernement de transition à travers l’actuel ministre de l’Education nationale. Ils annoncent, via un communiqué publié le samedi dernier, une trêve d’un mois suite à des négociations. L’annonce de cette décision fait suite à une Assemblée générale extraordinaire, tenue samedi 25 novembre 2023, par les militants, sympathisants et responsables de la corporation syndicale. Dans ce communiqué, le mouvement reconnaît avoir connu un « fléchissement assez important » dans le suivi du mot d’ordre à partir de la troisième semaine de son arrêt de travail des 120 heures. Le vendredi 24 novembre, à partir de 15 heures, à la demande du ministre de l’Education nationale, une réunion ayant regroupé les différentes associations concernées a eu lieu entre les parties syndicale et gouvernementale. A cet effet, précise-t-on, des échanges ont porté sur les arrêts de travail que vivait, depuis trois semaines, le monde de l’enseignement secondaire général, professionnel et technique partout dans le pays. Toutes les associations composant l’association des écoles privées agréées du Mali ont pris part à cette réunion, excepté quelques-unes. A cet effet, les participants ont annoncé leur décision de la reprise du travail pédagogique pour ce lundi 27 novembre 2023, lit-on dans le communiqué. Compte tenu de la position exprimée par les autres associations et surtout de l’absence d’un cadre de dialogue depuis 3 semaines, « les camarades ont préconisé la reprise, dès ce lundi 27 novembre 2023, du travail pédagogique, au motif de la sollicitation émanant de plusieurs acteurs du monde scolaire ». Par conséquent, ajoute-t-on, l’Assemblée générale énonce avoir décidé d’observer, à partir du samedi 25 novembre dernier, une trêve d’un mois. Visiblement résolu pour la préservation des acquis et singulièrement pour le moratoire, l’AG extraordinaire dit vouloir privilégier le dialogue et donner mandat au Bureau d’explorer les voies et moyens pour le règlement du présent désaccord. De ce fait, « les camarades sont invités à reprendre le travail pédagogique, ce lundi 27 novembre, conformément à l’emploi du temps de leurs établissements respectifs », souligne-t-on.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS