Mali : L'aviation malienne détruit un véhicule de ravitaillement terroristes à Ikadewane (Ménaka) Publié le lundi 27 novembre 2023 | L'Essor

Dans le cadre de la surveillance aérienne d.territoire national, les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé un véhicule de ravitaillement appartenant aux groupes armés terroristes dans la localité d'IKadewane située au Nord de la ville de Ménakal





La Direction de l'information et des relations publiques des Armées (Dirpa) l'a annoncé ce dimanche à travers un message d'alerte sur ses plateformes numériques. « Ce dimanche 26 novembre 2023, les FAMa ont repéré un véhicule appartenant aux terroristes ven ravitailler dans le village d'IKadewane à 65km au Nord de Menaka », précise le communiqué

Ainsi, grâce à la vigilance et à l'efficaciténos vecteurs aériens, le véhicule a été suivi et détruit avec précision, souligne la Dirpa.

Le haut commandement militaire rassure que la traque des terroristes se poursuit pour assurer la quiétude des populations et une paix durable sur l'ensemble du territoire.

Aboubacar TRAORE