Dialogue social entre confessions religieuses: La paix au menu des échanges

Dans le cadre de préservation du vivre-ensemble dans la communion, le ministère des Affaires religieuses du Culte et des Coutumes, a organisé du 22 au 23 novembre 2023 au CICB, un cadre d’échanges dénommé « cadre de concertation entre ledit ministère (MARCC ) et les associations et confessions religieuses », en vue de les encourager à accentuer la paix dans les différents lieux de prêches.



En effet, l’objectif général de ce cadre de concertations est de partager avec les organisations religieuses et coutumières du Mali, les projets et préoccupations du moment, recenser les différents points de vue afin de faire face aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du programme d’activités du département. Au cours de ces 2 jours d’activités, les panelistes ont échangé entre autres sur la situation du projet de loi relative à la liberté religieuse; l’élaboration de la politique nationale du ministère des affaires religieuses ; la présentation du nouveau plan d’action de la ( PNLEVT); la mise en exécution du projet de création d’un conseil national des autorités traditionnelles et religieuses. Rappelons que cette rencontre, première de l’année en cours, est le fruit d’un partenariat qui existe entre le Secrétariat permanent de la Politique nationale de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme au Mali et le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD). Et la réalisation de cette activité permettra sans doute, au département assuré par le ministre Mamadou Koné, de partager avec les organisations religieuses, sa vision et ses préoccupations, et si possible de formuler des recommandations pour des solutions durables des difficultés de l’heure.



Yacouba COULIBALY