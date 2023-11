Cérémonie d’ouverture de la 4ème Assemblée générale du réseau des africains des télédiffuseurs (R.A.T) à Bamako - abamako.com

Cérémonie d'ouverture de la 4ème Assemblée générale du réseau des africains des télédiffuseurs (R.A.T) à Bamako Publié le lundi 27 novembre 2023 | L'Alternance

La cérémonie d’ouverture du Réseau des africains des télédiffuseurs s’est déroulée à Bamako le 21 novembre 2023 avec comme thème problématique de la visibilité des sociétés de télédiffusion. Placée sous la présidence du Ministre de l’économie numérique de la Modernisation de l’administration M. Mohamed Ag Ilyene.



La Cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre Guinéenne de l’information et de la communication Mme Aminata Kaba ainsi que de leur homologue nigérien Sidi Mohamed RAHILOU, chargé des Postes, de la Communication et de l’Économie Numérique.



Le ministre malien chargé de la Refondation, M. Ibrahim IKASSA MAIGA était venu apporter son soutien à ses collègues ministres.



La décision de cette AG a été prise suite aux 3 précédentes tenues respectivement à Ouagadougou, Abidjan et Dakar. Cette 4ème AG a regroupé à Bamako pendant 3 jours une soixantaine de cadres des sociétés de télédiffuseurs membres de R.A.T mais aussi des participants venus de la Guinée Conakry, Guinée Bissau et d’autres pays de L’UEMOA.



Selon le directeur général de la SMDT les participants échangeront sur différentes thématiques ayant trait à la place et au rôle des sociétés de télédiffusion derniers nés des acteurs de l’espace audiovisuel africain. La question de la viabilité économique des télédiffuseurs du R.A.T., était sur la table des discussions. Elle a déjà été débattue à Abidjan et certainement pas évacuée.



Le R.A.T. a été créé en Novembre 2021 à Ouagadougou lors de son Assemblée générale constitutive organisée en marge des travaux de la 13ème édition des Universités africaines de la Communication de Ouagadougou (UACO). Il regroupe les structures publiques de la zone UEMOA en charge de la diffusion, mais reste ouvert à toutes les sociétés de télédiffusion publiques du continent d’où le qualificatif « africain » a-t-il affirmé le président du réseau David Danou.



Assitan DIAKITÉ