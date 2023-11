Satellites russes : Panique chez Orange et Moov Africa Malitel ? - abamako.com

Satellites russes : Panique chez Orange et Moov Africa Malitel ? Publié le lundi 27 novembre 2023

Avec un coût élevé de la connexion, les opérateurs de téléphonie mobile se partageant le marché malien sont très critiqués par les clients. Des jeunes avaient lancé des initiatives de boycott qui ne sont pas allées loin. Mais les opérateurs de téléphonie seront en difficulté avec l’arrivée prochaine d’un concurrent

russe.



Les consommateurs qui sont en train de s’organiser pour profiter de la situation entendent mettre la pression sur les décideurs afin que l’offre commerciale russe soit très bon marché. C’est une concurrence qui pourrait mettre en difficulté les opérateurs actuels qui ont été sourds à la souffrance des clients.



La particularité des Russes est d’apporter au Mali l’Internet spatial à travers des satellites mis en orbite terrestre. Ce 17 décembre 2023, les Russes feront des offres commerciales aux autorités maliennes.



Le mémorandum d’entente que le Mali a signé avec la Russie concernant la mise en fonctionnement

de ces satellites est un événement historique, selon des analystes, et il touchera plusieurs domaines.



Le mémorandum d’entente, qui prévoit la mise à la disposition du Mali d’un satellite russe pour couvrir les besoins en sécurité, télécommunication et autres secteurs favorisant son développement a été signé à Moscou à la mi-novembre.



La délégation malienne était conduite par le ministre de l’Economie et des Finances Alousséni Sanou.

Le côté russe était représenté par Glavcosmos, filiale de l’agence spatiale Roscosmos. Beaucoup de consommateurs se plaignent de la façon dont les forfaits Internet achetés auprès de certains opérateurs de téléphonie mobile pèsent sur leurs finances.



Dans certains pays voisins du Mali, les mêmes opérateurs de téléphonie mobile appliquent des tarifs assez bas. Jusque-là, les autorités n’ont rien pu faire pour défendre les consommateurs.



La nouvelle donne crée des conditions difficiles pour les opérateurs actuels que les populations ne portent pas dans leur cœur en raison depuis des années.



Un autre domaine d’utilisation des satellites russes est l’agriculture, qui bénéficiera également de la

mise en orbite basse d’un satellite.



Ce serait un pas historique dans le développement du Mali, à en croire des observateurs. Par exemple, il sera possible de donner des instructions aux paysans sur l’utilisation judicieuse de l’engrais, quand et où semer et même des détails importants pour les éleveurs. Il s’agit des données agro-météorologiques dont l’exploitation aura un impact important sur les rendements.



S. T. Diarra