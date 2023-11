Arrestation de l’artiste Youssouf Tapo et son staff par les autorités Ivoiriennes : Le maire de la commune de Mopti sollicite le soutien du maire de Bouake pour obtenir leur libération - abamako.com

L’artiste Youssouf Tapo et son Staff ont été interpellés par les autorités ivoiriennes à Bouaké le samedi 11 novembre 2023 alors qu’ils devaient s’y produire. Cette interpellation est intervenue à la suite d’une suspicion des autorités sur les loubars qui étaient venus sécuriser l’artiste et son staff.



Depuis ce jour, l’artiste Youssouf TAPO et son Staff sont détenus à Abidjan où ils ont été transférés a expliqué Papa Kanté le Manager de l’artiste. Bien que le Manager ait déclaré que «tout sera mis en œuvre pour obtenir leur libération», l’inquiétude demeure chez les fans de l’artiste et au-delà. D’où la sortie du Maire de la (…)



Par Djibril KEITA dit Fass – NOUVEL HORIZON