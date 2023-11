Kidal, Gao… Fin du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Kidal, Gao… Fin du Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires Publié le mardi 28 novembre 2023 | arc en ciel

© Autre presse par DR

Reprise de Kidal par les FAMa

Tweet

Le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF) des Nations Unies vient de mettre fin à son projet dans le nord du Mali.



Le Fonds central d’intervention pour les urgences humanitaires (CERF) est un fonds de réserve créé par les Nations Unies pour permettre une assistance humanitaire plus rapide et fiable aux victimes de catastrophes et d’urgences complexes. L’Assemblée générale des Nations Unies avait adopté ce mécanisme de financement à l’unanimité des voix le 15 décembre 2005 pour accomplir les objectifs suivants : promouvoir l’action et la réponse rapides pour réduire le nombre de victimes ; améliorer la réponse aux obligations prioritaires ; renforcer les éléments de base de la réponse humanitaire dans les crises sous financées.



Ce Fonds est intervenu au Mali pour répondre aux besoins urgents des populations affectées de Gao, Kidal et Mopti.



C’est ainsi que dans ces trois régions, plusieurs centaines de millions F CFA ont été mis à disposition pour soulager les populations. « Ces fonds ont apporté une aide humanitaire vitale à des milliers de personnes dans le besoin, y compris les déplacés internes, les réfugiés et les communautés hôtes des régions de Gao, Kidal et Mopti touchées par l’insécurité et les conflits multiformes. Nous avons fourni une assistance multisectorielle en éducation et protection, l’accès à l’eau et l’hygiène et l’assainissement au profit des enfants déplacés affectés par la crise et victimes de violations (mise en œuvre par UNICEF), la prise en charge holistique et intégrée de victimes de Violences Basées sur le Genre (VBG) et la promotion de la santé sexuelle et reproductive dans les régions du Centre et du Nord (mise en œuvre par UNFPA), l’appui multidimensionnel à la restauration des documents d’état civil des déplacés internes (mise en œuvre par OIM), l’amélioration de l’accès en abris d’urgence et biens non-alimentaires des personnes déplacées internes (mise en œuvre par UNHCR) et une assistance médicale et psychologique aux populations affectées par la crise humanitaire et les inondations des régions de Gao, Kidal et Mopti (mise en œuvre par OMS) », assure les responsables du CERF.



Depuis quelques jours, ce Fonds connait un arrêt dans les régions nord du pays. Et par la même occasion, des organisations humanitaires disent suspendre leurs activités de santé à Kidal.



Si nous ignorons les raisons qui ont prévalu à l’arrêt du projet et à la suspension des activités de certaines organisations humanitaires à Kidal, tout porte à croire que le problème de l’insécurité pourrait être une des raisons.



A.S.