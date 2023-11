Ségou : le conseil de Cercle disparait ! - abamako.com

Ségou : le conseil de Cercle disparait ! Publié le mardi 28 novembre 2023 | L'enquêteur

Le lundi, 20 novembre 2023 a lieu la cérémonie de passation de service entre le président du Conseil de Cercle de Ségou sortant, M. Jean Marie Keïta et le président du Conseil Régional de Ségou, M. Siaka Dembélé qui va assurer désormais l’intérim, dans les locaux du Conseil de Cercle de Ségou, près du marché Château.



Ladite passation était supervisée par le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Ségou, M. Boureïma Ongoïba en présence du conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, M. Aboukrine Ag Mohamed, du préfet du cercle de Ségou, M. Daouda Diarra, des maires de la commune urbaine de Ségou, M. Nouhoun Diarra, des communes rurales de Sébougou, M. Modibo Traoré, de Markala, M. Adama Siby, du représentant du trésor, M. Mohamed Fama Diarra et du personnel du Conseil de Cercle dirigé par le secrétaire général, M. André Coulibaly.



Ce passage de témoin s’inscrit en droite ligne en application des instructions du Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Col. Abdoulaye Maiga. Avec le nouveau Code des collectivités les Conseils de cercle disparaissent et l’héritage revient au Conseil régional en attendant l’application des autres dispositions de la nouvelle loi. Donc après 24 ans de règne sans partage, le président du conseil de cercle de Ségou, Jean Marie Keita passe le témoin.



Boniface Dembélé