Libération de Kidal : des Maliens expriment leur joie

Après une dizaine d'années d’occupation par les groupes armés, la ville de Kidal est enfin sous le contrôle du gouvernement

malien. Le mardi 14 novembre 2023, les forces armées régulières y ont pris position, au prix de nombreux sacrifices. Cette date est désormais gravée sur une pierre car elle symbolise la réunification du territoire.

En tout cas, la joie fut énorme du côté de la population, de Kayes à Kidal en passant par le District de Bamako. Notre rédaction s’est intéressé au bain euphorique jointe en recueillant les sentiments de citoyens de la capitale.

Mariam SAMAKE félicite ainsi les autorités et nos valeureux FAMa en ces termes : «Merci à son excellence Monsieur le président colonel Assim GOITA, bravo à nos FAMa et que Dieu bénisse notre pays de Maliba. Félicitations à l’Armée Malienne.

Vous avez rendu au peuple malien sa dignité perdue. Vous êtes notre fierté, vive le leadership du Président de la Transition et

de son Gouvernement. Unis, nous vaincrons».



Dans la même dynamique, Sekou DOUMBIA laisse éclater sa fierté. «Vive le Mali prospère indépendant souverain dans la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale. Le Mali fier, Un et Indivisible, nous vaincrons incha Allah ensemble, avec détermination et bravoure, vive nos forces de défense et de sécurité FAMa. Vive L’Afrique libre et vive le Panafricanisme», s’estil réjoui.

Pour sa part Alou BAMBERA se réjouit de l’unité et d’une paix retrouvées pour l’ensemble du Sahel et de l’Afrique ainsi que pour le monde. «Que les Occidentaux et leurs préfets dirigeants africains comprennent que les Africains ont une nouvelle vision pour leur continent, qu’il faut désormais se soumettre à un grand libérateur Assimi GOÏTA», a-t-il martelé en félicitant le président de la Transition, qu’il présente comme la clé de ce pays.

De son côté, cet autre interlocuteur, Sadio Doumbia, se réjouit que Kidal soit enfin libéré de ses groupes armés qui causent la terreur dans la zone des trois frontières. Selon lui, il ne reste plus qu’à sécuriser la ville de Kidal et ses alentours pour que les populations déplacées, les écoles, les hôpitaux et l’administration reviennent en même temps que les forces de sécurité.

Pour Mahmoud MAIGA, là où l'ONU et les forces internationales ont échoué pendant des années, l’armée malienne a relevé le défi en quelque mois et l’occupation du Mali par les forces étrangères était un montage de toutes pièces.

DC, qui affirme n’avoir jamais aimé le président de la transition, le félicite néanmoins pour une victoire qu’il continue d’aborder avec réserve et circonspection : «Moi, je ne parle pas, d’abord je vais juste regarder que tous ces problèmes finissent et que le pays commence à se développer. Pour vrai que ça n’est pas l’armée malienne seule qui a libéré Kidal, on ne saurait oublier Wagner et le risque qu’il reste éternellement au Mali au détour de sécurisation des militaires ainsi que du territoire. Quelle honte !».

Aly Poudiougou

Source : Le Témoin