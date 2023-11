La CMSS menacée de faillite par la corruption : une enquête urgente s’impose - abamako.com

News Société Article Société La CMSS menacée de faillite par la corruption : une enquête urgente s’impose Publié le mardi 28 novembre 2023 | Maliactu

La caisse malienne de sécurité sociale (CMSS), qui doit assister les travailleurs maliens en cas de maladie, de maternité ou de retraite, est menacée de faillite par la corruption.



Selon un document que nous avons pu consulter, la CMSS serait impliquée dans des détournements de fonds, des non-respects de procédures de passation de marchés et des surfacturations.



Par exemple, la direction de la CMSS aurait mis en location les annexes de Ségou, de Sébenikoro et du District, alors qu’elle dispose déjà de bâtiments. Les raisons avancées sont des travaux de rénovation, qui n’ont pourtant jamais été réalisés. Le contrat de location de l’annexe de Sébenikoro, qui coûte plus de 9 millions de francs CFA/mois, violerait même les dispositions de la lettre 0142/MEF DNCF de la direction nationale du contrôle financier.



Le document mentionne également d’autres exemples de gabegie financière, comme la location de véhicules pour les plantons ou les missions, alors que la CMSS dispose de ses propres véhicules et chauffeurs. Par ailleurs, le directeur des ressources humaines, un juriste assure l’intérim de la logistique depuis plus de 2 ans, alors que l’accord d’établissement prévoit qu’un intérimaire ne peut exercer cette fonction que pendant 6 mois.



Face à ces graves accusations, la nouvelle ministre de la santé et du développement social, le médecin col Badialo Touré, doit prendre ses responsabilités et diligenter une enquête approfondie. Il est urgent de mettre fin à ces pratiques illégales et de redresser la CMSS, afin qu’elle puisse remplir sa mission d’intérêt général.



El Bachir Thiam



Source : Mali actu