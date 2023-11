Dr. Choguel Kokalla Maïga à propos du Général El Hadj Ag Gamou : « Nous devons aider le Gouverneur qui a montré son patriotisme de plus d’une vingtaine d’année ». - abamako.com

Dr. Choguel Kokalla Maïga à propos du Général El Hadj Ag Gamou : « Nous devons aider le Gouverneur qui a montré son patriotisme de plus d'une vingtaine d'année ». Publié le mardi 28 novembre 2023 | Le Républicain

© aBamako.com par DR

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet

« Aujourd’hui les Maliens doivent se réunir autour du Général Gamou auquel la confiance a été placée pour lui dire que tous les Maliens le regardent. Sa réussite est la réussite du Mali, il va rentrer dans l’histoire. Il faut donc que Kidal soit une réussite, mais il y a des choses qu’on n’acceptera plus au Mali ». Ces propos ont été prononcés par le premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga. C’était au cours de la cérémonie de la journée d’information et de sensibilisation sur le régime d’assistance médicale (RAMED) tenue, le jeudi 23 novembre 2023, au Centre international de conférences de Bamako.



Le premier ministre a profité de cette tribune pour évoquer certains sujets brulants de l’heure. A cet effet, il a sans détour affirmé avec force que « Tous les gens qui ont tué les Maliens après la résolution des Nations Unies qui se sont vantées dans les médias internationaux, ceux qui ont le sang malien sur leur main, il n’y a plus d’arrangement. Trop de malien sont morts à Tombouctou, Bamba, Bourem, Gao et même à Kidal ».



Le patron de l’administration malienne a souligné également que tous les Maliens naissent libres et égaux, avant de rappeler que personne ne va plus se sentir supérieur aux autres. La région de Kidal, ancien fief des séparatistes et leurs alliés terroristes, est rentré dans le giron malien depuis le mardi 14 novembre 2023. Exprimant toute sa pensée à ses compatriotes de cette région, le Chef du Gouvernement a informé que les populations de Kidal ont besoin des soutiens de tout le Mali. « L’Etat va faire de grands efforts pour que ces populations sentent qu’elles sont chez elles. Il faut que les Maliens se mobilisent autour du Général Gamou », a déclaré le premier ministre.



Dr. Choguel Kokalla Maïga s’est aussi prononcé sur le cas des milliers d’enfants de Kidal qui ne vont pas à l’école depuis des années, mais aussi sur les réfugiés. « Ces milliers de gens du nord prétendument des arabes et des sonrhaïs sont dans les camps des réfugiés, alors que ceux qui ont provoqué cette situation ont des châteaux ici avec quatre piscines à Bamako. Ils ont leurs enfants dans de grandes écoles ici, au Maroc, en Tunisie, en France, mais des milliers d’enfants de Kidal n’étudient plus », a-t-il dénoncé.



D’après les propos du chef du Gouvernement, les cadres qui sont responsables de cette situation ont été amenés à l’école par le Mali. « Le chef des terroristes, il a fait l’école avec moi dans des hameaux. Ces cadres qui ont étudié dans des situations difficiles, pourquoi ils empêchent les autres enfants de Kidal d’étudier ? Donc nous devons aider le Gouverneur qui a montré, je pense, son patriotisme de plus d’une vingtaine d’années. Que les Maliens se disent que les nouvelles autorités ont très bien fait », a commenté le premier ministre.



Le Chef du Gouvernement a une fois de plus félicité les Forces armées maliennes qui, dit-il, ont restitué l’honneur et la dignité de toute une nation. « N’acceptez jamais l’amalgame. Si vous voyez quelqu’un qui rentre dans l’amalgame, attrapez-le et donnez- le au force de l’ordre. Lisez pour connaitre votre histoire », a-t-il conseillé.



Sidiki Adama Dembélé