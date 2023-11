Insécurité au nord du Mali : une enquête ouverte sur des chefs d’Al-Qaïda et des séparatistes touareg - abamako.com

Insécurité au nord du Mali : une enquête ouverte sur des chefs d'Al-Qaïda et des séparatistes touareg Publié le mercredi 29 novembre 2023

Dans un communiqué, le procureur de la Cour d'appel de Bamako a annoncé le mardi 28 novembre soir l'ouverture d'une enquête visant des chefs locaux d'Al-Qaïda, dont Iyad Ag Ghaly, ainsi que des séparatistes touareg.



Selon le parquet, les renseignements obtenus font état de la constitution d'une association visant à semer la terreur, porter atteinte à l'unité nationale et ternir l'image de l'armée malienne. Les faits présumés sont graves et pourraient constituer des infractions d'associations de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions.



Selon le rapport de France 24, parmi les personnes visées par l'enquête, on retrouve Iyad Ag Ghaly, chef au Mali du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, ainsi que le prédicateur peul Amadou Barry alias Amadou Koufa, chef de la Katiba Macina, appartenant à la même mouvance.



D'autres jihadistes tels que Housseine Ould Ghoulan et Achafagui Ag Bouhada sont également mentionnés, de même que six responsables séparatistes touareg. Ces derniers, malgré la signature d'un accord de paix en 2015 à Alger, ont repris les armes contre l'État central malien.



Notons que cette initiative intervient dans un contexte où le Mali fait face depuis 2012 aux activités de groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ainsi qu'à des violences perpétrées par des groupes d'autodéfense et au banditisme. La crise sécuritaire s'ajoute à une crise humanitaire et politique profonde, avec le nord du Mali connaissant une intensification des confrontations militaires depuis août.





