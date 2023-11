Abdoulaye Diop à la réunion des Experts de l’AES : « La mutualisation des efforts a déjà permis de réaliser des succès en matière de défense collective - abamako.com

Abdoulaye Diop à la réunion des Experts de l'AES : « La mutualisation des efforts a déjà permis de réaliser des succès en matière de défense collective Publié le mercredi 29 novembre 2023 | Nouveau Reveil

Dans un discours marqué par l’enthousiasme et la vision commune de construire une région forte et prospère, Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, a ouvert ce lundi 27 novembre 2023, la cérémonie de la réunion des Experts, en prélude à la rencontre ministérielle de l’Alliance des États du Sahel (AES).



Accueillant les délégués venus de Ouagadougou et de Niamey, il a souligné l’importance de cette alliance signée le 16 septembre 2023 par les Chefs d’État du Burkina Faso, du Mali, et du Niger.



“Vous venez de chez vous pour arriver chez vous.“, a déclaré d’entrée de jeu, Son Excellence Abdoulaye Diop, en accueillant les participants. Une expression empreinte d’hospitalité et symbolisant l’unité régionale qui caractérise cette réunion.



Le Ministre a souligné que la Charte du Liptako Gourma, signée en septembre 2023, a établi une Alliance sans égale dans la sous-région, fixant le cadre juridique d’une architecture de défense collective et d’assistance mutuelle entre les trois États. Il a exprimé la gratitude envers les Forces Armées du Burkina, du Mali, et du Niger pour leurs efforts dans la préservation de la paix et de la sécurité régionales.



Dans son intervention, M. Diop a chargé les Experts de proposer une structure institutionnelle pour l’AES, intégrant les aspects de défense, sécurité, diplomatie, et développement économique. Il a encouragé la formalisation de cette Alliance à travers des textes additionnels à la Charte, soulignant l’importance d’inclure la dimension diplomatique et les enjeux économiques dans les délibérations.



Toutefois, le chef de la diplomatie malienne a insisté sur les attentes légitimes des populations et a exhorté les Experts à proposer des bases solides pour une AES qui apporte des améliorations concrètes à la vie des citoyens. Et de souligner la nécessité d’une voix commune et cohérente des trois États sur la scène internationale. M. Diop a déclaré que la réunion des Experts marque un tournant décisif pour l’AES. « Les décisions prises jetteront les bases de l’Alliance, avec des réflexions cruciales sur l’approche stratégique et la coordination diplomatique », estime-t-il. Il a conclu en appelant à des délibérations fructueuses, empreintes de détermination, pour tracer la voie vers un Sahel sûr, pacifique, et prospère pour les générations à venir.



La cérémonie s’est achevée sur une note d’enthousiasme et de détermination partagée, ouvrant ainsi les travaux de la réunion des Experts en préparation de la rencontre ministérielle de l’Alliance des États du Sahel. Les regards sont tournés vers des jours de délibérations constructives, tracées par une vision commune d’une région unie et prospère.



Adama Coulibaly