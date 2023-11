Bientôt des trains russes ? - abamako.com

© aBamako.com par MS

Relance du trafic ferroviaire Bamako -kayes

Bamako, le 13 juillet 2022. Le ministre des Transports et des Infrastructures a procédé au lancement à la gare ferroviaire de Bamako de l`essai du train voyageurs entre Bamako et Kayes

Dans le secteur des transports et dans le cadre de la construction d’une ligne de chemin de fer, les autorités maliennes, selon le communiqué du conseil des ministres du 22 novembre, sont en discussion avec une entreprise russe. Ainsi, cette entreprise, la société STM, a transmis son offre technique qui doit être validée par la partie malienne afin de lui permettre de présenter son offre financière.



L’Histoire officielle de notre armée



Les autorités de la Transition ont constitué un panel de haut niveau composé d’acteurs, de grands témoins et d’historiens pour écrire l’histoire de notre armée depuis sa création. Déjà des rencontres préliminaires ont eu lieu et les acteurs ont défini des méthodes de travail.



Kidal : Gamou nommé gouverneur



Après la reprise de Kidal par l’Armée malienne, le gouvernement a décidé de changer de chef d’exécutif régional. Dans ce cadre stratégique, Al hadji Ag Gamou a été nommé gouverneur de la région de Kidal. Deux jours après sa nomination en conseil des ministres, ce général de division a été reçu par le président de la Transition pour recevoir les orientations de la hiérarchie. A l’issue de l’audience avec le chef de l’Etat, le ministre de l’Administration territoriale, dont relève le gouverneur, le colonel Abdoulaye Maïga, a fait savoir que “les compétences, les talents personnels et la connaissance du milieu du nouveau gouverneur, sont des atouts qui faciliteront le rétablissement effectif de l’administration et des services sociaux de base par l’Etat”.



En plus de Gamou, Boucari Diallo, Seydou Traoré, tous administrateurs civils et membres du corps préfectoral, ont été respectivement nommés directeur de cabinet et conseiller aux affaires administratives du gouvernorat.



Hôpitaux : Nouveaux directeurs au Point G, à Kayes et Kati



En conseil des ministres mercredi dernier, la ministre de la Santé a opéré plusieurs changements au sein des structures relevant de sa compétence. Au total, dix nominations ont été faites par Assa Badiallo Touré dont des directeurs, des conseillers techniques et des chefs de Cellule. Parmi les structures sanitaires concernées figurent le CHU Bocar Sall de Kati et celui du Point G en plus de l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes. Ces différents hôpitaux cités sont désormais respectivement dirigés par Layes Touré (maître de conférences agrégé en traumatologie), Soumaïla Kéita (professeur titulaire de chirurgie viscérale) et Samou Diarra (médecin).



Mairies : Le ministre dissout des conseils de district et communaux



Sur proposition du ministre de l’Administration territoriale, le conseil des ministres a procédé à la dissolution des conseils de certaines mairies de Bamako. Il s’agit de la mairie de la Commune II, de la Commune IV et du district de Bamako. Dans le communiqué produit à cet effet, le conseil des ministres indique que cette dissolution est conforme aux dispositions de la loi 2023-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales et la loi n°2023-005 du 13 mars 2023 portant Statut particulier du district de Bamako.



Le conseil a justifié sa démarche en indiquant que ces dissolutions interviennent suite à la rupture des services rendus aux populations en matière d’assainissement et des irrégularités constatées dans leur gestion administrative, financière et comptable et vise à prendre les mesures idoines pour assainir la gestion du district de Bamako et des Communes II et IV du district de Bamako. Par conséquent, une délégation spéciale sera nommée “sans délai au niveau de chacune de ces Collectivités territoriales pour remplir les fonctions des conseils de collectivités territoriales”.



Tiona et l’EID



Un des doyens de la presse malienne, Tiona Mathieu Koné, a été copté pour faire partie des neuf membres du jury d’honneur le 10 décembre prochain, à l’occasion de l’Espace d’interpellation démocratique EID, organisé chaque année (une idée originale du président Konaré), à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.



Kayes-Bamako : Le train déraille avec 410 voyageurs



Le vendredi 24 novembre, un grave accident s’est produit sur la voie ferrée entre Kayes et Bamako. Selon le ministère des Transports, c’est le train n°15 en provenance de Kayes pour Bamako qui a déraillé à 9 km de la gare ferroviaire de Mahina. Avec 410 voyageurs à bord, tous les passagers sont sortis indemnes. Néanmoins, indique un communiqué ministériel, deux agents de la Sopafer-Mali SA ont été légèrement blessés en plus des dégâts importants enregistrés sur le matériel roulant, ainsi que sur la voie.



“En plus de l’enquête technique, une enquête judiciaire sera ouverte pour déterminer les causes de l’accident. Le Ministre assure que son département, à travers la Sopafer-Mali SA, met tout en œuvre pour que la circulation des trains reprenne dans les plus brefs délais, conformément à la volonté des plus hautes autorités”, rassure la ministre des Transports.







Rassemblées par



Alassane