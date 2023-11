Journée mondiale des droits de l’enfant : Le Papse donne de la joie aux enfants déplacés internes et leurs familles - abamako.com

Journée mondiale des droits de l'enfant : Le Papse donne de la joie aux enfants déplacés internes et leurs familles Publié le mercredi 29 novembre 2023 | Mali Tribune

Le Projet de renforcement de la participation socio-économique des personnes déplacées internes, des réfugiés et des communautés hôtes vulnérables au Mali (Papse), a organisé samedi dernier, une journée récréative en faveur des enfants déplacés internes de la Cité des enfants, des réfugiés et des communautés hôtes vulnérables.



L’événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des droits des enfants dont le thème de cette année est : “Protection des enfants en période de crises”. Il a eu lieu à la Cité des enfants en présence du représentant de la directrice du Papse et la directrice générale de la Cité des enfants.



Le Papse est un projet de renforcement de la participation socio-économique des personnes déplacées internes, des réfugiés et des communautés hôtes vulnérables au Mali, un projet qui est mis en œuvre par la GIZ et mandaté par la coopération allemande. Il est cofinancé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du développement et Affaires mondiales Canada.



La journée, qui a regroupé une centaine d’enfants déplacés internes, réfugiés, des communautés, a eu deux objectifs dont le premier était de faire comprendre que tous les enfants ont les mêmes droits et tous participent à la célébration. Et le second objectif, c’était de permettre à cette catégorie d’enfants de s’épanouir comme les autres, même s’ils sont déjà confrontés aux défis de la croissance et du développement à cause des déplacements forcés dus à des conflits et autres crises.



L’activité s’est déroulée en deux temps, après le cérémonial dans la salle de la Cité des enfants, place à la fête en plein air, où les enfants se sont divertis à travers des activités ludiques, la grande Kermesse.



Dans son intervention, le représentant de la directrice générale du Papse, Abdoul Salam Maïga, s’est dit conscient des défis auxquels ces populations sont confrontées au quotidien. Il a expliqué que le projet s’efforce de créer des opportunités qui favorisent leur autonomie et leur résilience. “Cependant, en ce jour particulier, nous devons accorder une attention particulière aux enfants, car ils représentent l’avenir et le cœur même de nos aspirations collectives”, a-t-il plaidé.



A ses dires, les enfants, qu’ils soient déplacés, réfugiés ou membres de communautés hôtes vulnérables, méritent un environnement sûr, éducatif et nourrissant. M. Maïga estimera aussi que leur droit à l’éducation, à la protection et à la participation doit être respecté et soutenu. “Ainsi, dans le cadre de notre projet nous mettons en place des initiatives spécifiques visant à garantir l’accès des enfants à une éducation de qualité, à promouvoir leur bien-être psychosocial et à les intégrer activement dans la vie communautaire”, dira-t-il.



La directrice de la Cité des enfants, Mme Koumaré Amina Cissé, a affirmé que la protection de l’enfant a toujours été une priorité pour les plus hautes autorités de notre pays.



Selon elle, la ratification de l’ensemble des conventions et textes en faveur des enfants témoigne la volonté et l’engagement des pouvoirs publics à créer des conditions propices à l’épanouissement des enfants. Elle a remercié la GIZ et PAPSE pour avoir rendu possible cette journée.



La journée a été marquée par la lecture de deux messages de paix par les enfants et aussi la prestation des marionnettes, ainsi que celle de l’ensemble de mini instrumental.



A souligner que le Papse intervient dans 5 régions du Mali, y compris Bamako.



Ibrahima Ndiaye