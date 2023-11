Liptako-Gourma : L’AES se serre les coudes - abamako.com

Liptako-Gourma : L'AES se serre les coudes Publié le mercredi 29 novembre 2023 | Mali Tribune

La semaine dernière, les Etats membres de l’Alliance dite AES étaient en conclave à Bamako pour discuter des voies et moyens devant contribuer au développement de l’espace du Liptako-Gourma.



La première réunion ministérielle des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel sur le développement économique dans l’espace du Liptako-Gourma s’est tenue le samedi 25 novembre à Bamako. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.



En prélude de la tenue de cette grande première au Centre international des conférences de Bamako, ladite rencontre ministérielle a été précédée des travaux des experts qui se sont déroulés les 23 et 24 novembre 2023.



Durant deux jours, les experts des domaines concernés ont échangé sur des sujets relatifs aux échanges commerciaux, à la circulation des personnes et des biens au sein de l’AES, à la sécurité alimentaire, énergétique, à la transformation industrielle, au financement, à l’intégration économique, aux réformes nécessaires, entre autres.



A l’issue de la réunion ministérielle, tenue sous la houlette du ministre malien de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, qui avait à ses côtés ses homologues du Niger (Boubacar Saïdou Moumouni) et du Burkina Faso (Dr. Aboubakar Nacanabo), venus tous les deux avec une forte délégation, un communiqué conjoint a été produit pour annoncer la réalisation de plusieurs projets de développement.



Sur la question des échanges commerciaux, la circulation des personnes et leurs biens, il a été souligné la nécessité d’améliorer la connectivité entre les Etats membres de l’AES à travers la conception et la mise en œuvre de programmes de réseaux routier, aérien, ferroviaire et fluvial, notamment la création d’une compagnie aérienne commune aux Etats membres de l’AES.



Autres recommandations formulées, le développement des aménagements hydro-agricoles d’intérêt commun pour booster la production agricole, la mise en place d’un dispositif de sécurité alimentaire commun aux trois pays, la mise en place d’un fonds pour le financement de la recherche et des projets d’investissements énergétiques à partir des ressources minières.



En outre, aux côtés des projets de réalisation d’une centrale nucléaire civile à vocation régionale, il a été envisagé de l’élaboration d’une stratégie commune d’industrialisation des pays de l’AES. Aussi, un fonds de stabilisation et une banque d’investissement devront voir le jour.



En conclusion, il a été indiqué que toutes ces démarches, émanant de la volonté des trois chefs d’Etat, visent à œuvrer à la sécurisation, à la promotion de l’indépendance économique et l’intégrité de l’espace du Liptako-Gourma qui comprend le Mai, le Burkina Faso et le Niger.



A C.