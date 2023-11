2e assemblée générale ordinaire de l’AMA-CESTI : Tiégoum Boubèye Maïga à la tête pour trois ans - abamako.com

2e assemblée générale ordinaire de l'AMA-CESTI : Tiégoum Boubèye Maïga à la tête pour trois ans Publié le mercredi 29 novembre 2023 | Mali Tribune

Produit de la 16e promotion du Cesti, Tiégoum Boubèye Maïga, a été désigné président du nouveau bureau de l’Amicale des anciens étudiants et stagiaires maliens du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti). C’était à l’issue de la deuxième assemblée générale tenue samedi 25 novembre dernier, à l’Institut de formation judiciaire.



Le nouveau bureau de l’Ama-Cesti a été mis en place le samedi dernier sous, la présidence du doyen, Tiona Mathieu Koné et d’autres aînés.



Tiégoum Boubèye Maïga, présidera désormais un nouveau bureau de 12 membres pour les trois prochaines années de l’Association des journalistes diplômés de la première école de journalisme de l’Afrique de l’Ouest, affiliée à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal.



Il importe de rappeler que l’Ama-Cesti a six ans depuis l’obtention de son récépissé en avril 2017. Elle compte au sein de l’aréopage d’associations d’hommes et de femmes de presse.



Dans son discours, le président sortant, Alassane Souleymane, a rendu un vibrant hommage aux aînés et doyens Diomansi Bomboté, Hammadoun Touré, Baba Diourté, Seydou Sissouma, Fatim Sidibé, Ramata Dia, leurs camarades de promotion, leurs cadets jusqu’aux membres des toutes dernières promotions pour les efforts inlassables pour faire rayonner l’association.



Il dira que l’association a fini son adolescence et qu’elle est devenue adulte. “Le moment est arrivé de poser les jalons de la maturité”, dira-t-il.



Selon lui, après la promotion, la vulgarisation, l’heure est à l’action à travers des projets et programmes concrets. Il a estimé que cette nouvelle équipe devrait avoir à se rappeler que l’Ama-Cesti comprend en son sein des journalistes professionnels qui doivent montrer, démontrer, transmettre leur savoir faire à la nouvelle génération.



“L’intelligence artificielle ne devrait pas prendre le pas sur l’intelligence réelle, celle des hommes et des femmes formés par des hommes et des femmes pour le bénéfice d’autres hommes et femmes”, a-t-il expliqué.



Sur le plan financier, l’association a bénéficié de l’appui financier d’organismes institutionnels et professionnels qui ont fait parler leur cœur et leur fibre patriotique.



A en croire le président sortant, cette campagne a boosté les finances de l’association d’une part par les cotisations et d’autres part les dons. Cela a permis d’améliorer les conditions de l’association et de faire de la campagne de Dakar une vraie réussite. A ce jour, les recettes sont estimées 1 850 000 F CFA et les dépenses sont arrêtées à 1 850 000 F CFA. Le total du solde en banque et du solde en caisse est de 1 722 984 F CFA.



Ibrahima Ndiaye