Retour à l'ordre constitutionnel au Mali: les dirigeants de la Transition invités à communiquer la date de l'élection présidentielle Publié le jeudi 30 novembre 2023

L’Observatoire pour les élection et la bonne gouvernance au Mali a organisé une conference de presse ce mercredi 29 novembre sur l’effectivité des reformes politiques institutionnelles et électorales au Mali. Ladite conference a été présidée par Dr Ibrahim Sangho president de L’observatoire.



Pour aller à l’élection présidentielle qui a connu un léger report, le conférencier demande de relire l’article 152 de la loi électorale.



Concernant, les réformes politiques et institutionnelles, l’observatoire préconise la relecture de la Loi n°02-010/ du 05 mars 2002 portant Loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités, et déterminant les conditions de la délégation de vote et la Loi n°05-047/ du 18 août 2005, portant Charte des Partis Politiques



Enfin, l’Observatoire a invité les autorités de la transition à communiquer sur la date de l’élection présidentielle devant consacrer le retour à l’ordre constitutionnel au Mali.



Rappelons que l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali - OBSERVATOIRE, est une plateforme de 36 Organisations Non Gouvernementales (ONG) et Associations de la société civile ayant développé une expertise dans le domaine électoral et sur les questions liées à la gouvernance démocratique depuis 1996 au Mali.



