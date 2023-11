Salon international de l’artisanat : Une belle opportunité de raffermir les liens économiques au sein de l’Alliance des Etats du Sahel - abamako.com

News Économie Article Économie Salon international de l’artisanat : Une belle opportunité de raffermir les liens économiques au sein de l’Alliance des Etats du Sahel Publié le jeudi 30 novembre 2023 | Le Matin

La 4e édition du Salon international de l’artisanat au Mali (SIAMA) a officiellement démarré jeudi dernier (du 23 novembre au 3 décembre 2023) à Bamako. La cérémonie d’ouverture a été co-présidée par les Premiers ministres du Mali et du Burkina Faso, respectivement Dr. Choguel Kokala Maïga et Johakim Kyélem de Tambèla. Ce salon est une initiative du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.



«L’artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d’intégration des peuples et de croissance économique» ! Tel est le thème de la 4e édition du Salon international de l’artisanat au Mali (SIAMA) qui a officiellement démarré jeudi dernier (du 23 novembre au 3 décembre 2023) à Bamako. Ce salon se veut une vitrine pour la promotion du secteur artisanal malien et international. Il vise à stimuler la créativité et l’innovation chez les artisans ; favoriser les échanges et les rencontres entre les artisans africains et les clients nationaux et étrangers ainsi que entre les artisans. Cette initiative permet aussi d’identifier et de répertorier les meilleurs artisans, promouvoir l’émergence des jeunes talents, susciter et encourager la consommation locale des produits artisanaux, valoriser les savoir-faire locaux, susciter l’attrait des produits artisanaux pour le tourisme.



Dans un discours improvisé, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a mis l’accent sur l’importance de l’alliance entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il s’est aussi prononcé sur le terrorisme et la mauvaise foi par intérêt des hommes politiques ainsi que l’intérêt pour les africains d’être gouvernés par des militaires. «Je ne connais pas une des grandes nations qui nous font des leçons, qui n’ont pas été conduits par un militaire à des moments critiques de leur histoire. Les deux personnalités les plus célèbres de l’histoire de la France, c’est Napoléon et De Gaulle, ce sont des militaires. Aux États-Unis c’est Georges Washington ; l’Angleterre, c’est Churchill un militaire…», a rappelé Dr Choguel Kokalla Maïga.



Le chef du gouvernement a aussi exhorté les hommes de culture à travailler pour la sauvegarde de notre histoire qui risque d’être méconnue par les générations futures à cause des chaînes d’informations étrangères qui la modifieront à leur avantage. «Notre histoire est portée par les hommes de culture, nous comptons beaucoup sur vous pour rendre irréversible ce processus-là…» a-t-il précisé.



Le Premier ministre burkinabé, M. Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla, était l’invité d’honneur de cette 4e édition. Dans son discours, il a témoigné sa reconnaissance à nos autorités pour le choix porté sur son pays comme invité d’honneur. «Ce choix, de toute évidence, témoigne de l’excellence des relations politiques, diplomatiques et économiques qui lient nos deux pays», a rappelé le chef du gouvernement de transition du Burkina Faso. Il a aussi insisté sur l’importance que représente le secteur artisanal pour les deux pays qui est d’ailleurs, selon lui, «un maillon indispensable» contribuant à entre 5 % des 20 % au PIB de nos pays.



«L’artisanat africain est d’une richesse incontestable de biodiversité avérée à toute égale, il est appelé à jouer un rôle déterminant dans l’avenir économique de nos nations», a ajouté, M. Apollinaire Joachim Kyélem de Tambèla. Il a aussi exhorté les artistes et artisans du Mali, Burkina Faso et Niger à se donner la main pour s’affirmer dorénavant comme artistes et artisans du Sahel. Il faut rappeler que le chef du gouvernement burkinabé a effectué le déplacement de Bamako à la tête d’une forte délégation, dont 13 ministres, 99 artisans et 32 experts. Durant les onze jours du salon, plusieurs exposants de diverses nationalités seront au rendez-vous avec des produits constitués, entre autres, des produits agro-alimentaires, des mines et carrières, du BTP, des métaux et construction métallique, la mécanique, l’électronique, l’électricité, le mobilier et l’ameublement, les textile et l’habillement, l’audiovisuelle, la communication, l’hygiène et les soins corporels, l’artisanat et la décoration…



Sory Diakité