Réunion annuelle des services des transports : Des pistes de solution balisées pour le développement harmonieux du secteur

Maeva Palace de l’ACI 2000 a abrité les travaux de la Réunion annuelle des Services des Transports les 23 et 24 novembre 2023. Organisée jeudi dernier (23 novembre 2023), la cérémonie d’ouverture a été présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko.



«La promotion et la sécurisation des Transports» ! Tel était le thème cette année de la Réunion annuelle des Services des Transports qui a eu lieu à Maeva Palace du 23 au 24 novembre 2023. Ce rendez-vous représente un cadre d’échange et d’analyse approfondie des difficultés et des enjeux du secteur. C’est donc un espace de formulation des solutions concrètes face aux défis diagnostiqués. Et cela d’autant plus que ces assises regroupent la grande famille du secteur des Transports.



Au cours des deux jours de travaux, en lien avec le thème central, chaque sous-secteur des Transports a présenté un sous-thème traitant des questions comme les potentialités du secteur ; les difficultés et les contraintes du secteur ; les solutions aux difficultés et aux contraintes du secteur ; les perspectives du secteur. Au finish, les participants ont formulé des recommandations balisant des pistes de solution pour le développement harmonieux du secteur des transports au Mali.



Dans son discours d’ouverture, le ministre des Transports et des Infrastructures a mis en évidence les grandes réalisations de son département, les grands défis relevés dans le cadre des transports, tous secteurs confondus et des Infrastructures… Certes au cours de l’année beaucoup de projets ont été réalisés mais, a rappelé Mme Dembélé Madina Sissoko, il y a eu aussi beaucoup de contraintes également, les accidents routiers répétés, l’attaque d’un bateau de la COMANAF…



C’est pourquoi Madame le Ministre a invité tous les participants à réellement s’impliquer dans les débats sur les difficultés, les enjeux et les perspectives pour une amélioration du Transport Malien. A noter que le bilan détaillé des activités des différents services de transports a été présenté par M. Mamadou Sow, Directeur général des transports. Il a ainsi mis en relief les activités réalisées, les difficultés rencontrées et les solutions idoines trouvées à ces différentes difficultés sont pour l’atteinte des



Comme d’habitude, ces assises ont permis de faire le bilan des réalisations de l’administration des Transports au titre de l’année écoulée, de coordonner les initiatives en faveur du développement du secteur et de baliser les perspectives sous le leadership de Mme Dembélé Madina Sissoko.



Naby