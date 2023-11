Demi-Finale Du Mondial U 17 France-Mali 2-1 : Les Aiglonnets éliminés sans courber l’échine - abamako.com

News Sport Article Sport Demi-Finale Du Mondial U 17 France-Mali 2-1 : Les Aiglonnets éliminés sans courber l’échine Publié le jeudi 30 novembre 2023 | Le Matin

En demi-finale de la Coupe du monde U 17 de football disputée hier mardi 28 novembre 2023 au stade Manahan est de Surakarta (Java, en Indonésie), le Mali s’est incliné 1-2 face à la France. Les Aiglonnets vont ainsi disputer la petite finale (match de classement pour la 3e place) contre l’Argentine vendredi prochain, 1er décembre 2023.



Il était très difficile de faire un pronostic pour cette rencontre France-Mali. En effet, autant les «Aiglonnets» ont fait preuve d’une très grande vivacité offensive, autant les «Bleuets» de la France s’étaient jusque-là distingués par leur solidité défensive. Ils n’avaient encaissé aucun but depuis le début de la compétition. Mais, le Mali a mis fin à ce clean sheet grâce au capitaine Ibrahim Diarra qui a ouvert le score pour les Aiglonnets dans les arrêts de jeu (45e minute +4) de la première mi-temps.



L’expulsion de Souleymane Sanogo a sans doute été le tournant de cette demi-finale. Et surtout que la France a égalisé dans la foulée par Ivan Titi à la 56e minute. Un coup dur que les protégés de Soumaïla Coulibaly n’ont pas su surmonter, encaissant un second but à la 69e minute par Ismaël Bouned. Malgré 13 minutes d’arrêt de jeu, les nôtres ne sont pas parvenus à remettre les pendules à l’heure. Les Bleuets remportent donc cette demi-finale par 2-1. Après le Burkina Faso en match de poule, le Sénégal en 8e de finale, le Mali est le 3e représentant africain battu par la France dans ce mondial U 17.



Il reste maintenant aux Aiglonnets de se remobiliser pour la petite finale (match de classement pour la 3e place) face à l’Argentine (battue par l’Allemagne 3-3 puis 4 tirs au but à 2) afin d’espérer finir au moins sur le podium de la compétition. Une rencontre que nos cadets promettent de jouer comme une finale et une victoire à leur actif sera amplement méritée. De toutes les manières, Ibrahim Diarra et ses coéquipiers ont fait honneur au Mali et à l’Afrique grâce à ce parcours héroïque !



Alphaly