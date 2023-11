Le Général Gamou chez le président Assimi Goïta : Mettre fin «au particularisme de Kidal» pour libérer les populations de la main mise des réseaux criminels - abamako.com

Le Général Gamou chez le président Assimi Goïta : Mettre fin «au particularisme de Kidal» pour libérer les populations de la main mise des réseaux criminels Publié le jeudi 30 novembre 2023 | Le Matin

© Autre presse par DR

le Général de Brigade Abdourahamane TIANI

Nommé gouverneur de la région de Kidal le 22 novembre 2023 en conseil des ministres, le Général Alhadji Ag Gamou a été reçu en audience vendredi dernier (24 novembre 2023) par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Cette audience a permis au chef de l’Etat de donner ses orientations au nouveau gouverneur dont l’une des principales missions sera de mettre fin «au particularisme de Kidal» afin de libérer populations qui ont longtemps été prises en otage par des groupes terroristes et des réseaux criminels.



«Le nouveau gouverneur a appelé les populations de Kidal à revenir dans leur région pour contribuer à son développement», a indiqué la présidence dans le compte rendu de l’audience accordée par le président Assimi Goïta au nouveau gouverneur de Kidal, Général Alhadji Ag Gamou, vendredi dernier (24 novembre 2023). Cette audience a ainsi permis au Colonel Assimi Goïta de donner ses orientations au nouveau gouverneur. Intervenant quelques jours après la nomination de ce dernier (mercredi dernier), «cette rencontre avait pour objectif de prodiguer des conseils et de donner des orientations au nouveau chef de l’exécutif régional afin d’assurer la réussite de sa mission», a-t-on précisé.



A l’issue de cette audience, le Général Elhadji Ag Gamou a exprimé sa gratitude au président de la transition pour la confiance ainsi placée en lui pour cette noble mission. Il a assuré qu’il travaillera ardemment dans le sens de l’intérêt général de la population de Kidal dès sa prise de fonction dans les jours à venir. Il s’est aussi engagé à réhabiliter tous les services sociaux de base dans cette région qui a été durement touchée par l’insécurité au cours de la dernière décennie.



Le Général Gamou a été reçu en audience en compagnie du Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’Etat, ministre de l’Administration et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement. Celui-ci a également exprimé sa gratitude au président Goïta pour «le choix porté sur le Général Gamou comme gouverneur de la région de Kidal». Le Colonel Abdoulaye Maïga a justifié ce choix par les compétences, les talents personnels et la connaissance du milieu du nouveau gouverneur qui sont autant des atouts pour faciliter «le rétablissement effectif de l’administration et des services sociaux de base par l’État».



Le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation a rappelé que «cette mission de sécurisation et d’installation des bases d’un développement durable» avait été recommandée aux autorités de la Transition depuis les concertations nationales de septembre 2020. Elle a été par la suite réaffirmée dans les différents Plans d’action du gouvernement et lors des Assises nationales de la refondation en décembre 2021. Pour le Colonel Abdoulaye Maïga, «le retour de l’administration concerne non seulement Kidal mais également toutes les zones affectées par l’insécurité». Il a également mis l’accent sur l’importance de mettre fin «au particularisme de Kidal dans l’intérêt des populations qui ont longtemps été prises en otage par des groupes terroristes et des criminels».



Pour la première fois depuis janvier 2012, début de la rébellion, l’armée malienne contrôle Kidal depuis le 14 novembre dernier après avoir pris le dessus sur les Groupes armés terroristes (GAT) qui contrôlaient la ville et la région. Le Général Gamou aura donc la redoutable responsabilité de consolider la présence des FAMa dans cette région voire dans tout le septentrion malien.



