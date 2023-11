Enquête judiciaire contre des membres signataires de l’accord pour la paix: Choguel K Maiga l’avait pourtant annoncé - abamako.com

News Politique Article Politique Enquête judiciaire contre des membres signataires de l’accord pour la paix: Choguel K Maiga l’avait pourtant annoncé Publié le jeudi 30 novembre 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par DR

Séance de travail entre le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, et le Premier ministre Choguel Kokalla Maiga, au Palais de Koulouba

Bamako, le 28 septembre 2021. Le président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a eu une séance de travail avec le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga de retour de l`Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Tweet





« Pour tous ceux qui ont du sang malien sur les mains, il n’y a plus d’arrangement possible »

Le procureur général près la cour d’appel de Bamako vient d’instruire au procureur de la république du pole judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, l’ouverture d’une enquête contre des individus et leurs complices. Parmi les personnes citées dont des leaders terroristes, se trouve des membres signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, accusés eux aussi d’avoir basculé dans le terrorisme. Alors que ces personnes nommément citées sont aujourd’hui appelées à répondre de leurs (…)



Awa Chouaïdou TRAORE – NOUVEL HORIZON