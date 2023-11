Général Moussa Sinko brise le silence sur la situation sécuritaire du pays: "Nous devons privilégier les solutions issues de dialogues, la force doit être l’ultime recours’’ - abamako.com

Publié le jeudi 30 novembre 2023 | L'Indépendant

Conférence de presse de Moussa Sinko Coulibaly

Défense. Sécurité. Accord d'Alger. Société, Re- prise de Kidal, Crise énergétique. Grève en milieu scolaire. L'Avenir politique du pays... sur toutes les questions nationales de l'heure, le Général Moussa Sinko Coulibaly à cœur ouvert à L'Indépendant. Interview Exclusive.





L'indépendant: Comment vous est venue l'idée de créer la plateforme pour le changement qui porte aujourd'hui le sigle de ta LDC?



Moussa Sinko Coulibaly: Quand nous avons commencé à dénoncer la gouvernance de feu Ibrahim Boubacar Kaita, nous avons reçu beaucoup de sollicitations de partis politiques, d'associations, de groupes de soutien et il fallait mettre ensemble tout ce monde pour permettre d'aller vers le même objectif il s'agissait de dire aux Maliens qu'un autre Mali était possible. Dans le dessein de rallier toutes ces composantes nous avons décidé de créer, en 2018, la Plateforme pour le changement qui nous permis d'affronter le rendez-vous électoral qui était l'élection présidentielle



Après la tenue de ce scrutin, fallait voir qui était en mesure de continuer le chemin que nous avions tracé et Je dirais que c'est un effort constant sur plusieurs années, un travail de fond qui s'est fait au niveau de l'armée. C'est l'occasion de féliciter les gens qui dans l'ombre, ont contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui l'on ait une armée qui arrive à assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national



Ce qui est important, c'est que ce travail de fond puisse être maintenu qu'il se développe pour que rapidement l'on se retrouve dans une situation ou armée nationale et les forces de défense et de sécurité arrivent à maîtriser entièrement et totalement l'espace national et, au-delà contribuer aux efforts de paix et de sécurité dans la sous-région



Au niveau de la LDC, dès que l'on a mis en place notre parti politique, les questions de défense et de sécurité font partie des axes majeurs de notre programme de société.



L'indépendant