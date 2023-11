Bamako-Ouaga-Niamey : le Conclave ministériel de l’AES procèdent à l’opérationnalisation stratégique de l’Alliance - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bamako-Ouaga-Niamey : le Conclave ministériel de l’AES procèdent à l’opérationnalisation stratégique de l’Alliance Publié le jeudi 30 novembre 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Bamako-Ouaga-Niamey : le Conclave ministériel de l’AES procèdent à l’opérationnalisation stratégique de l`Alliance

Tweet

Les ministres responsables des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis en conclave ce jeudi 30 novembre 2023 à Bamako, au Mali.



Il s’agit d’une rencontre stratégique qui fait suite à la réunion préalable des experts du Burkina Faso, du Mali et du Niger, chargés de définir l’architecture institutionnelle pour l’opérationnalisation de l’AES.



Les ministres, Olivia Ragnaghnèwendé ROUAMBA du Burkina Faso, Bakary Yaou SANGARE du Niger, et Abdoulaye DIOP du Mali, ont pour mission d’examiner, d’amender et d’adopter les documents élaborés par les experts, marquant ainsi une étape cruciale dans la mise en œuvre stratégique de l’Alliance.



Le projet d’architecture institutionnelle de l’AES comprend divers éléments, notamment les organes à créer et les projets de textes qui symboliseront l’engagement des trois États en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable. En alignement avec les principes de la Charte de l’AES signée le 16 septembre 2023, cette architecture devra favoriser la coordination stratégique, la coopération sécuritaire, et la gestion efficiente des ressources transfrontalières, dans le but de préserver la souveraineté de l’AES et de bâtir un avenir plus fort et prospère pour les peuples de cet espace.



Dans son intervention, la cheffe de la diplomatie burkinabè a rappelé le contexte historique ayant conduit à la création de l’AES. Cet acte majeur permet aux trois pays de mutualiser leurs forces dans la lutte contre le terrorisme, avec des résultats déjà perceptibles sur le terrain, tels que la reprise héroïque de Kidal par les forces armées maliennes.



Olivia Ragnaghnèwendé ROUAMBA a souligné que la réunion ministérielle examinera également les protocoles additionnels de l’AES, afin de prendre en compte d’autres priorités et de déterminer les mesures diplomatiques et politiques nécessaires à leur mise en œuvre.



Selon le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a ouvert la réunion, l’AES est scrutée par le monde entier, et il est impératif de démontrer que son engagement n’est pas uniquement formel, mais une promesse vivante. Il est temps, selon lui, de traduire les paroles en actions tangibles, grâce à une architecture institutionnelle solide, servant de rempart contre les menaces qui pèsent sur l’espace commun Burkina Faso-Niger-Mali.



Les conclusions de cette réunion ministérielle de l’Alliance des États du Sahel sont attendues dans la soirée du 30 novembre 2023 à Bamako.



F.Y