Alliance des Etats du Sahel : la coordination des actions diplomatiques et de communication au coeur de la réunion des ministres des Affaires étrangères Publié le jeudi 30 novembre 2023

© Autre presse par DR

Les travaux de la rencontre des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES)

Les travaux de la rencontre des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont ouverts, ce jeudi 30 novembre 2023 à Bamako, sous la coprésidence des ministres Abdoulaye DIOP du Mali, Olivia ROUAMBA du Burkina Faso et Bakary Yaou SANGARE du Niger.



Au regard de l’importance toute particulière de cette rencontre ministérielle, la cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence effective de plusieurs membres du Gouvernement du Mali, ainsi que de plusieurs autres hautes personnalités politiques, diplomatiques et militaires.



Prenant la parole lors de cette cérémonie, les Ministres des Affaires étrangères du Burkina, du Niger et du Mali ont, tour à tour, salué le leadership visionnaire des trois Chefs d’État, Leurs Excellences Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président de la Transition, Chef de l’État du Burkina Faso ; Le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État de la République du Mali et Le Général de Brigade Abdourahamane TIANI, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’État de la République du Niger, visant à prendre en main la destinée commune des trois pays à travers la courageuse et historique décision de mettre en place cette nouvelle dynamique de coopération stratégique basée sur les principes de souveraineté, d’intégration et de solidarité agissante.



Conscients des défis et enjeux importants liés à la mise en marche de l’Alliance au regard des hostilités géopolitiques actuelles, pour les Ministres, la détermination des plus Hautes Autorités, combinée à la grande résilience des populations, permettra de frayer le chemin pour l’émancipation totale de nos pays, la souveraineté pleine et entière de nos États ainsi que l’émergence socioéconomique dans l’espace du Sahel.



Ce nouvel instrument de coopération au service de la défense collective, de la diplomatie efficace et du développement intégré sera désormais un cadre partenarial stratégique, fraternel et solidaire qui exclut toute interférence et diktat étrangers.



C’est pourquoi, les Ministres ont souligné avec force que : « il est maintenant derrière nous, le temps où les décisions de nos États étaient prises en fonction des intérêts des autres. Il est désormais derrière nous, le temps où nos Etats étaient contraints d’accepter des soutiens techniques , des assistances humanitaires, des aides au développement qui ne visaient qu’un seul objectif, notre maintien sous dépendance, ou même notre maintien sous domination avec son corollaire de condescendance et de néocolonialisme ».



Parlant des objectifs de leur rencontre, ils ont souligné que les attentes placées en leurs travaux sont grandes en vue du fonctionnement diligent et optimal de l’AES à travers des organes souples, efficaces, contrôlés et financés par ses membres, une architecture juridique fonctionnelle et une coordination des actions diplomatiques et communicationnelles cohérente.



Les Ministres ont saisi cette occasion pour saluer et reconnaitre les efforts importants de nos forces de défense et de sécurité dans la sécurisation et la pacification de l’espace des trois pays, singulièrement la reprise héroïque de la ville de Kidal par les Forces Armées du Mali.



Pour conclure, ils ont réaffirmé l’engagement sans faille et la détermination de leur pays respectif, à relever les défis qui se dressent devant leur vision commune, à préserver la souveraineté de leur pays et à bâtir un avenir plus fort et plus prospère pour les peuples concernés par cette Alliance.



Notons que les travaux de cette rencontre ministérielle aboutiront, entre autres, à l’adoption des projets de textes additionnels pour compléter l’architecture juridique de l’AES et du relevé des conclusions qui dégagera les orientations politico-diplomatiques claires pour une opérationnalisation diligente, efficace et cohérente de l’Alliance.