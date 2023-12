Le ministre Abdoulaye Diop hier à l’ouverture de la réunion des ministres des Affaires Etrangères de l’AES « Deux ans après le départ de Barkhane et Takuba, le Mali est plus que jamais debout et libre » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre Abdoulaye Diop hier à l’ouverture de la réunion des ministres des Affaires Etrangères de l’AES « Deux ans après le départ de Barkhane et Takuba, le Mali est plus que jamais debout et libre » Publié le vendredi 1 decembre 2023 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Les travaux de la rencontre des Ministres des Affaires étrangères de l’Alliance des États du Sahel (AES)

Tweet



Il s’est ouvert hier C’est parti jeudi 30 novembre 2023, la réunion des ministres des affaires des pays de l’alliance (AES). Cette réunion qui a pour objectif de mieux coordonner les actions politique et diplomatique de l’organisation intervient après la rencontre des experts et celle des ministres chargés de l’économie et des finances des trois pays. L’ouverture des travaux était présidée par Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale du Mali, qui avait à ses côtés le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Olivia Ragnaghnewendé ROUAMBA ; le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur et bien cher frère Bakary Yaou SANGARE ; ainsi que d’autres membres du (…)



RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE L’ARTICLE DANS LA PARUTION DU NOUVEL HORIZON DU VENDREDI 01 DÉCEMBRE 2023



Alpha C SOW – NOUVEL HORIZON



About Author