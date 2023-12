Affaire Samanko: Où était donc le ministre Lassine Dembélé ? - abamako.com

Affaire Samanko: Où était donc le ministre Lassine Dembélé ? Publié le vendredi 1 decembre 2023 | Reflet d'Afrique

Lassine Dembélé

Lassine Dembélé

Le nouveau ministre de l’agriculture en la personne de Lassine Dembélé était secrétaire général du ministère du développement rural au moment où l’espace agriculture de Samanko changeait d’option. De

vocation rurale, le lieu acquiert un titre à usage d’habitation.



Ce décret date de 2019, Lassine serait nommé en 2018. Cette affaire a enregistré des cas de morts d’homme selon des sources proches du dossier. En sa qualité de Segal, il aurait joué sa partition dans le

retrait d’un si important et utile espace du giron des acteurs de recherches et d’expérimentation

agricole. Serait-il compétent pour gérer encore ce monde de l’agriculture ?



En sus de son renvoi du secrétariat général, il serait envoyé à l’Office du développement rural de Selengué appelé ODRS.



Aux dernières informations, les Agents signeraient des pétitions en vue de dénoncer son manque

de déférence à l’origine de sa mauvaise gestion du personnel.

Est-il normal qu’un responsable de services publics soit autant renfermé et insociable et ainsi

décrié ?



Comment ces terres qui ont été attribuées en conseil des ministres sous IBK par décret signé en 2019 au moment où l’actuel ministre était aux commandes en qualité de Segal, pourrait ne pas être suffisamment informé ?



En termes de répartition des responsabilité, le secrétaire général au moment des faits, ne doit aucunement être épargné. Le sieur Dembélé envisagerait la nomination de son directeur national de l’agriculture au secrétariat général. Il s’agit de M. Oumar Tamboura qui, plusieurs fois a reçu la visite du vérificateur général.



Lassine Dembélé proche de Nango Dembélé n’obtiendrait son poste de Segal qu’avec la bénédiction de celui-ci. Qu’en est-il de son poste actuel de ministre ? En tout cas, Nango est toujours de

ce monde, en qualité de premier responsable de la CMDT.

À suivre !



Baladji TOURÉ